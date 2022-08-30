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獨／李鴻淵被求處死刑　母無奈：執行後能領回遺體嗎？

記者白珈陽、許權毅／南投報導

李鴻淵犯下康建4死血案，遭檢方求處死刑。李鴻淵媽媽現身接受訪問，神情中難掩無奈，詢問記者死刑多久會判決？會通知嗎？死刑執行後能領回遺體？李母也說，這件事是他自己做的，「沒有辦法，自己有本事殺人，怎麼沒本事自戕，也許這樣就不會那麼痛苦。」

▲▼李鴻淵媽媽。（圖／記者白珈陽攝）

▲李鴻淵媽媽詢問記者，若執行死刑「能否領回遺體？」神情相當無奈。（圖／記者白珈陽拍攝）

記者詢問李母有無向被害家屬表達過歉意，李母表示自己並不認識，而李鴻淵也沒有透露過歉意，自己也無法去看李鴻淵，僅有李鴻淵女兒幾乎天天買會客菜送過去。李母說，李鴻淵平常跟兄弟姐妹感情都相當好，現在一家人提及此事就心情很差，不過這件事是他自己做的沒有辦法，自己有本事殺人，怎麼沒本事自戕，也許這樣就不會那麼痛苦，若真的被判處死刑，要不要去看李鴻淵則要再看看。

▲李鴻淵媽媽表示，兒子平時在鄰居眼中相當友善，嗜好僅是泡茶釣魚。（圖／記者白珈陽拍攝）

李母表示自己對於法律不了解，還詢問記者若真的被判死，執行後會跟家屬通知領回遺體嗎？也詢問多久以後可能會確定？緊握雙手，神情難掩無奈。

李母透露，李鴻淵在母親節也會幫自己慶祝，鄰居眼中的李鴻淵確實就是沒有惡習，不會吃檳榔也不會抽菸，跟大家相處都很良好，平常除了愛泡茶、釣魚，沒有其他嗜好。這件事發生後，鄰居多少會有點顧忌，偶爾會有熟識友人關心，自己的心情也難以表達，大多時間都足不出戶。

▲李母說李鴻淵就是一心為了8年前仇恨報仇，自己不認識賣槍給李鴻淵的男子。（圖／ETtoday資料照）

而根據起訴書內容指出，李鴻淵3把槍枝、179發子彈就是透過養生館的賴姓負責人，向一名「阿俊」以3萬、10萬5千元分批購買，而賴男又與李鴻淵為同鄉。李母被問及認不認識賴男或阿俊時表示，自己並不認識賴男，李鴻淵友人大多是釣魚同好，也許是因此而結識，不過應該都在台中，沒有聽說過。

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