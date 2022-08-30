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強颱軒嵐諾來襲「放颱風假」機率曝！12號颱梅花估明生成

記者李宜秦／台北報導

第十一號颱風「軒嵐諾」增強為強烈颱風，其南邊也生成一個熱帶性低氣壓，中央氣象局表示，熱帶低壓有機會在明天增強為第十二號颱風「梅花」。至於是否會放「颱風假」，氣象局解釋，由於颱風離台灣仍不夠近，風力可能無法達標，降雨方面也因為沒有登陸，達標機會更小，換言之放假機會小。

▲強颱軒嵐諾來勢洶洶。（圖／翻攝自RAMMB）

▲強颱軒嵐諾來勢洶洶。（圖／翻攝自RAMMB）

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▲颱風軒嵐諾將於明晚到週六影響台灣天氣。（圖／翻攝自RAMMB）

▲颱風軒嵐諾將於明晚到週六影響台灣天氣。（圖／翻攝自RAMMB）

氣象局預報員趙竑表示，軒嵐諾將在明晚開始影響台灣天氣，週四到週六離台灣最近，並會在琉球附近海面打轉，未來往北北東移動。

▲▼「軒嵐諾」轉強烈颱風，另有一熱帶性低氣壓生成。（圖／氣象局）

▲▼「軒嵐諾」轉強烈颱風，另有一熱帶性低氣壓生成，可能於明日成颱「梅花」。下圖為軒嵐諾暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

▲▼「軒嵐諾」轉強烈颱風，暴風圈侵襲機率上升。（圖／氣象局）

軒嵐諾南邊的熱帶性低氣壓發展情況比預報更佳，有機會在明日增強為颱風「梅花」，兩個熱帶系統將產生藤原效應，會影響軒嵐諾往南轉的程度，不過對天氣影響差別不大。

軒嵐諾「北轉角度與時間點」將是影響天氣的重點，若太平洋高壓勢力越強，軒嵐諾就會越往西移，對天氣影響更大，也可能發布海上警報；若高壓勢力較弱，軒嵐諾則會往東移，對天氣影響較小。

▲▼「軒嵐諾」變強颱。衛星雲圖。（圖／氣象局）

▲明晚開始受到颱風環流影響，北部、東北部有雨。（圖／氣象局）

至於是否會放颱風假，趙竑表示，本次降雨最明顯的地區為基隆北海岸、北部山區，但是以颱風假標準而言，通常都是「風力」達標機會高，然而軒嵐諾離台灣不夠近，風速達標有困難，降雨方面則因颱風沒有登陸，所以要達標更困難，換言之，放假機會不大。

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