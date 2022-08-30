一手創設政大新聞所博士班　新聞學泰斗李瞻辭世享耆壽96歲

▲政大新聞系退休教授李瞻辭世，享耆壽96歲。（圖／取自政大官網）

記者許敏溶／台北報導

一手創設政大新聞所博士班的新聞學泰斗李瞻前天（28日）辭世，享耆壽96歲。李瞻為著述豐富的資深新聞學者，著作包括《世界新聞史》、《英美電視制度之分析》等，並獲得教育部學術獎金和金質學術獎章，政大傳播學院昨天證實並公告此一消息，全體教職員工生為此獻上無限的追思及悼念。

根據政大傳播學院資料，李瞻出生於民國15年，祖籍山東壽光，民國43年時為政大第一屆新聞研究所碩士班學生，兩年後畢業留在母校服務，歷任新聞研究所講師、副教授、教授，民國52年赴美國研究後升等教授，民國56年獲得教育部學術獎金和金質學術獎章，民國61年再赴美國研究。

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李瞻在民國65年獲曾虛白學術基金會新聞學術著作獎，在民國70到74年期間，擔任政大新聞研究所所長，在民國72年，更一手創辦政治大學新聞研究所博士班，直到民國84年從政大退休。

李瞻是新聞學泰斗，更是著述豐富的資深新聞學者，出版過數十部著作，包括《世界新聞史》、《英美電視制度之分析》、《太空傳播的發展及其影響》、《比較新聞學》(又名《新聞學》)，編有《中國新聞史》（中國新聞史方面的論文集）等，其中《世界新聞史》、《比較新聞學》等著作影響深遠。

