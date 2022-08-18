媽媽中文系畢業！幫女兒取名「這2字」　連高中老師都不會念

▲原PO媽媽從小就對她的功課十分嚴格。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

老一輩的人重男輕女，女生要唸到大學是件不容易的事。不過一名網友表示，自己60歲的媽媽是政大中文系畢業的，從小就對她的教育十分講究，連字體都要寫得漂亮，甚至幫她取了一個「連國文老師也不太會唸」的名字。

一名女網友在Dcard以「當媽媽是中文系畢業的...」為題發文，表示自己60歲的媽媽是政大中文系畢業的，從小就對孩子的國文教育十分講究，「記得小時候寫圈詞、和抄課文，都要抄到她滿意我的字為主，常常寫個圈詞可以擦擦寫寫一整個晚上」。原PO自認自己的字還算不錯，不過媽媽卻嚴格表示「只有60分而已」。媽媽也很愛糾正她的錯字跟文法，在家裡的口頭禪是「多閱讀」，希望子女了解念書的重要性。

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▲原PO媽媽從小就對她的功課十分嚴格。（圖／翻攝自Dcard）

原PO也分享，她的名字是媽媽自己取的，「三個字有兩個字是連我高中國文老師都不太會唸的...」，其中一字為「芅 」同音「毅」，對許多人來說算是相當陌生的。

可愛的是，媽媽已經60歲了卻仍熱愛創作「一種活到老，寫到老的概念」。原PO也在文末真情告白，「老實說看她對寫作還是滿滿的熱情很感動，畢竟不是每一個人一生中都會有一件那麼熱愛的事」、「看來媽本人就是最好的教科書了～如果你一直寫，那我們也願意一直這樣當妳最忠誠的讀者」。

▲原PO附上媽媽畢業證書並真情流露偷告白。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出讓許多網友表示，「哇媽媽很厲害欸，那年代只要有大學念就很厲害了」、「這媽媽好猛啊」、「中文系畢業的我突然也熱血了起來」、「中文系來朝聖，真的會鼓勵身邊家人、朋友、另一半多閱讀」、「轉頭看看自己那個躺著滑手機的媽媽...算了，沒比較沒傷害」、「那個年代的政大中文系，水準肯定相當高，難怪她的文學素養這麼的好。」、「我同學媽媽也是中文系，他的名字是媽媽自己算的」。