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墾丁到楓港塞爆！他怒PO一張照　釣出昨日苦主：2小時還在屏東

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

▲南州交流道塞爆惹怨聲。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

南州交流道塞爆了！有網友29日下午1點半左右發文，在臉書「●【爆怨公社】●」PO出塞車照，透露從墾丁到楓港要1小時，楓港到枋寮也花了1小時，忍不住怒吼，「在暑假墾丁遊客高峰期間，搞什麼屏鵝公路種樹百里？」讓過來人也直怨，「昨天塞了兩個小時還在屏東。」

這位網友文中怒吼，「墾丁到楓港一小時，楓港到枋寮一小時，漫無止境的車流，遙遙無期的南州交流道，在暑假墾丁遊客高峰期間，搞什麼屏鵝公路種樹百里？」更直罵，「這到底是哪個不食人間煙火的智障單位搞的？腦袋浸水嗎？種樹百你X！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

▲塞車塞到原PO氣炸。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

據悉，從墾丁往北到楓港，再從楓港往北至枋寮，原本不塞車只要約1小時左右的車程，但現在一塞就是2小時起跳，有過來人就留言，「前天回鄉下老家一趟，半夜沒車單趟3.5個小時，昨天中午12點出發，回到家已經下午4點多快5點的事了」、「上次我從台東市到台中市，10小時」、「昨天從墾丁回來也塞了4小時。」

還有網友表示，「這施工要搞很久了，然後還是南下去台東必經之路= =」、「那個種樹的好像延後了，這個是因為管線地下化挖路在塞，然後肚爛的是連機車道也一整排的汽車，都在吹冷氣了還怕塞，連我們騎機車在曬太陽的路也堵住」、「工期要施工到年底喔！假日要去墾丁要有心理準備。」

有人則是酸，「既然知道塞到沒天理～～為什麼要去跟著塞」、「所以為什麼要去塞？」但就有家長無奈回覆，「兩、三個月前就已經訂好住宿了，因為孩子暑假，因為只有一條路。」」也有好心人給出建議，「建議從林邊上國三，快很多」、「沿海公路好選擇」、「從南橫過台東再進墾丁更美」、「目前雙向在施工，線路地下化，墾丁這條只要有施工或假日跟國5差不多，要塞到水底寮過去才較不塞車。」

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