孩子不學戴口罩！媽要求別人「搭電梯不准咳嗽」　2歲弟34字神回

記者黃翊婷／綜合報導

一名媽媽日前在臉書PO文抱怨，因為本身有過敏問題，搭乘電梯時忍不住咳嗽，旁邊另一名帶著小孩的媽媽竟然要求她不要在電梯裡咳嗽，卻又不讓小孩戴口罩，理由是小孩不肯學，讓她超級傻眼，正想罵人時，兒子立即跳出來幫忙講話，神回34字，「阿姨，我們老師都有講喔！現在都要戴口罩才能出門，只有吃飯不用戴口罩！」

▲疫情尚未趨緩，民眾外出還是要戴好口罩。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，疫情尚未趨緩，不懂為什麼有父母帶孩子出門，居然不給小孩戴口罩，28日她帶兒子出門逛逛，搭乘電梯時，因為過敏問題突然想咳嗽，當時電梯裡還有一對帶小孩的夫妻，對方爸爸說要給小孩戴口罩，媽媽卻回答「幹嘛要戴？沒帶出門啦」，接著轉頭對她說，「這位媽媽，妳要咳嗽可以不要在電梯內咳嗽嗎？這裡是密閉空間耶」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，當下真的覺得很傻眼，正想要罵人時，一旁的兒子馬上跳出來幫忙說話，「阿姨，我們老師都有講喔！現在都要戴口罩才能出門，只有吃飯不用戴口罩！」那位媽媽竟然還一邊翻白眼一邊回答，「我家小孩不肯學戴口罩，我沒辦法啊！總不能要我永遠不出門吧」；她看了一下對方的孩子，目測大約4、5歲，剛好想要去的樓層也到了，實在氣不過，於是在出電梯前回嗆，「我家最小的這位，現在2歲4個月，看看！口罩是要學習戴的好嗎？」

「真的是恐龍家長！」原PO氣憤表示，家中最小的孩子是在疫情期間出生，6個月大就在家學習戴口罩，當遊戲玩，慢慢培養出習慣，1歲多時就願意戴口罩出門，所以她真的無法認同那位媽媽的想法，「不學習戴口罩，出門就有風險啊，怎麼是怪別人不要在電梯咳嗽？」

文章公開之後，網友們也覺得那位媽媽的行為很誇張，並紛紛留言表示，「第一次聽到咳嗽可以控制，就是忍不住才會咳啊」、「等到小孩被感染的時候，有她哭的」、「我家的1歲多就知道出門要戴口罩，這是父母平常出門就不給小孩戴習慣才會這樣」、「要不要訓練而已，真是會推託」、「不戴口罩還敢出門真有勇氣」、「從小就要教導了，沒有教不會的小孩，只有不願意教的父母」。