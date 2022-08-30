她在家吃榴槤　鄰貼告示嫌「味道真的很臭」！網見第2點戰翻

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友29日在臉書PO文抱怨，因為在家裡吃榴槤和抽菸，被鄰居貼公告嫌臭，還說「請勿將自己的快樂，建築在別人的痛苦上」，讓她超級傻眼。不過，文章公開之後，網友們卻分成兩派意見熱議，一派人力挺原PO，覺得在自己家中要做什麼別人根本管不著；另一派人則提醒，榴槤不是重點，重點是菸味，就算沒在陽台或廁所抽，味道還是會從大門門縫飄出去，的確會造成鄰居困擾。

▲原PO不滿自己在家吃榴槤，卻被鄰居貼公告嫌臭。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，她在自己家中的客廳抽菸，沒有去陽台或廁所，就是怕味道會順著抽風口飄散出去，更誇張的是，連在家中吃榴槤也被鄰居貼告示嫌臭，讓她超級傻眼。

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而在附上的照片中，只見鄰居用白紙黑字寫著，「拜託發揮公德心：（一）榴槤雖然美味可口，但味道真的很臭。（二）屋內抽菸導致菸味飄散出來，拒吸二手菸，感恩！請勿將自己的快樂，建築在別人的痛苦上。」

▲大多數網友認為鄰居嫌榴槤味道太臭沒道理，但菸味就真的不OK。（資料照／記者謝承恩攝，與本文當事人無關）

文章公開之後掀起網友兩派意見熱議，有人力挺原PO，認為上述情形都是在自己家中做的，鄰居無權干涉，「在自己家吃榴槤跟抽菸都沒問題，鄰居很無聊」、「那麼怕異味可以考慮搬去海邊住，比較空曠」、「榴槤是人間美味，不許這樣唾棄榴槤，可惡」、「如果有人敢檢舉我吃榴槤，我一定抱一箱坐在他家門口吃」。

另一派網友則提醒，不是避開抽風口抽菸味道就不會飄散出去，畢竟是住在公寓大樓，多少還是要注意一下，「菸味當然不OK，很多大樓也都禁菸，這沒異議，但榴槤也不行吃就有點好笑了」、「菸味會隨著大門的縫飄出去，以前想投資小套房，看了十幾間後放棄，每一個物件都是一出電梯就聞到菸味」、「榴槤我沒意見，但是拜託不要在家裡抽菸，（菸味）還是會透過浴室通風管道傳到整棟樓」。

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