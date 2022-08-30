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貨車駕駛踩油門衝水坑　母女騎士被潑一身髒水！9秒片惹眾怒

記者黃翊婷／綜合報導

一名媽媽29日在臉書PO出一段9秒影片，並聲稱一名貨車駕駛行經高雄市茄萣區某工地附近，明明看到路面有一灘水仍猛踩油門衝過去，害騎車的她和同乘的女兒被潑了一身髒水。影片公開之後掀起網友熱議，大家一面倒支持媽媽檢舉，「檢舉吧，這個可以開罰，另外妳還能提告」、「沒禮貌耶」、「遇到這種的真的超級生氣」。

貨車司機踩油門衝水坑，母女被潑一身髒水。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO和女兒被潑了一身髒水。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

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原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，騎車和女兒行經高雄市茄萣區某工地附近，一名貨車駕駛明明看到路面有一灘水，竟然還猛踩油門超車過去，速度快到簡直就像用飛的，「托你的福我跟女兒被你潑得全身髒水，也許是你的樂趣，祝你趕攤成功。」

而在9秒的行車紀錄器影片中，只見一輛藍色小貨車從畫面左邊竄出，行經路面水灘時沒有減速，高速行駛過去之後，濺起的大片水花直接噴向右後方的騎士，逼得對方只能趕忙放慢速度並偏向路邊。

貨車司機踩油門衝水坑，母女被潑一身髒水。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▼▲貨車濺起的水花非常大。

貨車司機踩油門衝水坑，母女被潑一身髒水。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

網友們看完影片都覺得貨車司機的行為很不可取，並留言力挺原PO檢舉，「檢舉吧，這個可以開罰，另外妳還能提告」、「以前騎車也被淋全身」、「沒禮貌」、「遇到這種的真的超級生氣」、「我曾被公車濺起水從頭淋下」、「我遇過汽車（駕駛）明明看到前方一灘水，然後故意加速，後面整排汽機車都被波及，我放慢速度都能聽到濺起的水花拍在玻璃上的聲音，然後前面和旁邊的機車騎士應該是半濕了」；不過，也有一名網友緩頰道，「不是要幫司機說話，但有時真的不知道積水的深淺。」

對此，原PO回覆，行車紀錄器看不清楚貨車車牌，當下雖然想躲，但右側還有另一輛貨車，也很擔心打滑會害女兒摔在路上，加上後面還有車很危險，事後只能慢慢騎回家，幸好母女倆都沒事，謝謝大家關心。

貨車司機踩油門衝水坑，母女被潑一身髒水。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▼▲原PO被濺起的水花潑到之後，因為怕打滑，便趕緊放慢速度並偏向路邊。

貨車司機踩油門衝水坑，母女被潑一身髒水。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

依據《道路交通管理處罰條例》第44條1項第6款規定，汽車駕駛人行經泥濘或積水道路，不減速慢行，致汙濕他人身體、衣物，可處以600元以上1800元以下罰鍰。過去台中曾有一名女騎士貪快，行駛過積水時，濺起的水花噴濕另一名騎士放在腳踏板的筆電，因而被警察開罰600元。

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