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一圖看清孫和兒的差別！　萬人+1狂笑：原來大家都是撿來的

記者黃翊婷／綜合報導

阿公、阿嬤寵起孫來，往往都像「換了一個人」一樣！一名女網友日前在臉書PO出一張照片感嘆，以前不吃飯爸爸就把整碗飯倒掉，現在外甥不吃飯，爸爸一口一口餵就算了，她竟然還要幫忙用海苔包飯，「孫和兒的差別，孫是寶，兒是草。」文章公開之後引發許多網友共鳴，並紛紛留言開玩笑，「原來大家都一樣是撿來的」、「我媽說，小孩是生來揍的，孫子是生來寵的」、「習慣就好，兒往死裡打，孫往骨裡疼」。

一圖看清孫和兒的差別！萬人狂+1。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲外甥不吃飯，原PO還用海苔幫忙把飯包起來。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，以前不吃飯，爸爸就把整碗飯拿去倒掉，現在外甥不吃飯，已經升格當阿公的爸爸一口一口餵就算了，她還化身「壽司大師」，幫外甥用海苔把飯包起來，「他吃完還會說，『阿姨妳真的好厲害哦，妳做的壽司是全世界最好吃的壽司哦，妳可以當壽司大師了！』煩耶，你少塞ㄋㄞ（撒嬌）收買我啦，我在瞪你阿公。」

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由於爸爸的行為差異，也讓原PO在文末忍不住吐槽，「孫和兒的差別，孫是寶，兒是草。」文章公開之後引發超過1萬名網友共鳴，大家紛紛按讚並留言自嘲，「以前吃不下還是硬要吃完才可以，現在孫子吃不下會說，就吃不下了幹嘛硬要他吃」、「我爸也是啊，真的很誇張，以前我不小心打翻碗，要打又要半蹲提水桶，我兒子不吃飯直接打翻碗，我爸說，沒關係啦，擦擦就好」、「原來大家都一樣是撿來的」、「習慣就好，兒往死裡打，孫往骨裡疼」。

還有一名網友直接詢問自家媽媽，替大家解惑為何爸媽對兒女和對孫子們的態度差異那麼大，「我媽說，小孩是生來揍的，孫子是生來寵的，看開點吧！」

▼其他網友留言回憶，自家爸媽對兒女和對孫子們態度真的不一樣。

一圖看清孫和兒的差別！萬人狂+1。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

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