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iPhone 14 Pro傳剪6年瀏海　一看「變驚嘆號」他笑了！PTT吵翻

▲▼iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／翻攝推特「@AR72014」）

▲傳iPhone 14 Pro將採用驚嘆號打孔設計。（圖／取自AR7推特）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《iPhone 14 Pro「剪瀏海」黑科技曝！　新專利揭關鍵技術》，蘋果手機採用瀏海螢幕已6年之久，如今傳出iPhone 14 Pro系列將採用去瀏海的雙挖孔設計，只會留下像驚嘆號的打孔。消息一出，引發PTT的MobileComm板上熱烈討論。

有網友轉發消息後，在文中表示，「瀏海六年了！今年帶給你新科技，驚！嘆！號！厲害厲害」，認為不管外觀如何，跟某款有著「瓦力前鏡頭」的手機比，「驚嘆號還是好看很多XD！」

底下網友就紛紛留言，「驚嘆號跟瓦利頂多差不多，哪裡好很多」、「結果接頭還是lightning」、「結果還是沒指紋，指紋快多了」、「都已經有螢幕下的鏡頭，還在吹這個喔」、「慘了，果粉都說寧願瀏海也不要挖孔」、「好不好看不好說，比瀏海好是真的」、「不論是驚嘆號還是瓦力，都好過醜死的瀏海。」

也有一票在熱論螢幕解鎖，「沒買之前，也是覺得臉部辨識爛、指紋方便。用了之後覺得互有高低，自己使用的感覺是別拿太近，一個眼神就掃過很爽快」、「結構光就是會占空間技術、要求高，才只要蘋果採用指紋跟Face ID，本來就各有千秋」、「現在Face ID能口罩解鎖，指紋我真的直接丟垃圾桶了。」

▲▼iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／翻攝推特「@AR72014」）

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／翻攝推特「@AR72014」）

據「Patently Apple」報導，蘋果（Apple Inc.）提交給美國商標局的專利技術申請文件中，公司為了最大化新一代手機的螢幕顯示面積占比，同時顧慮前鏡頭、Face ID識別等元件在手機內部的空間，特別研製名為「light-folded projector」（暫譯光摺疊投影器）元件，讓原先瀏海一體化凹槽占去螢幕頂端中央的空間，能進一步縮減占比。

根據專利文件內容，蘋果的「光摺疊投影器」採用石英玻璃材質打造的元件，如此一來尤其能增加紅外線發射器安裝位置的靈活性，再透過「光摺疊投影器」投射至特定方向，因此能有效縮減成像和感光元件的整體尺寸，同時仍具備成像品質與辨識度更精準的優勢，進而達到最大化螢幕面積占比的目的。

這項專利仍在申請中，文件中還提到「光摺疊投影器」技術不只能運用在iPhone手機上，MacBook、iMac甚至VR等裝置也能夠採用。

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