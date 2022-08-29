iPhone 14 Pro「剪瀏海」黑科技曝！　新專利揭關鍵技術

▲iPhone 14 Pro將採用驚嘆號打孔設計。（圖／取自AR7推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果手機採用瀏海螢幕已6年之久，如今iPhone 14 Pro系列傳出將採用去瀏海的雙挖孔設計，只會留下像驚嘆號的打孔。蘋果最近送交美國商標局的一項專利技術申請文件，正是有關「剪瀏海」的黑科技。

「Patently Apple」報導，蘋果（Apple Inc.）提交給美國商標局的專利技術申請文件中，公司為了最大化新一代手機的螢幕顯示面積占比，同時顧慮前鏡頭、Face ID識別等元件在手機內部的空間，特別研製名為「light-folded projector」（暫譯光摺疊投影器）元件，讓原先瀏海一體化凹槽占去螢幕頂端中央的空間，能進一步縮減占比。

▲蘋果採用去瀏海設計的關鍵技術曝光。（圖／翻攝「Patently Apple」）

根據專利文件內容，蘋果的「光摺疊投影器」採用石英玻璃材質打造的元件，如此一來尤其能增加紅外線發射器安裝位置的靈活性，再透過「光摺疊投影器」投射至特定方向，因此能有效縮減成像和感光元件的整體尺寸，同時仍具備成像品質與辨識度更精準的優勢，進而達到最大化螢幕面積占比的目的。

這項專利仍在申請中，文件中還提到「光摺疊投影器」技術不只能運用在iPhone手機上，MacBook、iMac甚至VR等裝置也能夠採用。