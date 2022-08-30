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他看軒嵐諾「4天神猛路徑」猶如大渣男　網喊1點超重要：越多越好

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲明晚轉雨，預估將連下3天。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

氣象局指出，「軒嵐諾」今30日將增強為強烈颱風，週四到週六最靠近台灣。而英國氣象局超級電腦（UKMO UM）預測軒嵐諾將往台灣前進後貫穿北部，但有網友看了歐洲預測路徑，笑虧軒嵐諾北轉落跑模樣，如同「怕爆中央山脈的臭渣男」。對此，網友認為，「 重點是會不會帶來大量雨水，誰管它登陸哪！」

一名網友在PTT驚呼，「軒嵐諾」逐漸增胖，但查看歐洲預報，發現它的行徑，猶如「像極了怕爆中央山脈的臭渣男」。原PO生動有趣形容，「9月2日最接近台灣，不過離陸起有點遠」→「9月3日因為高壓牽引的關係，在台灣東部不上不下的，像極了怕爆中央山脈的臭渣男」→「9月4日直接90度北轉，日本太香了」→「9月5日已經在九州觀光了，阿蘇山軟軟的超好吃」。

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對此，原PO不禁讚嘆大自然驟變的奧妙現象，「雖然歐洲預報沒一次準的，但這種90度北轉...像極了我大天氣之子應該有的氣魄，不服來辯。」

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲原PO笑虧， 颱風軒嵐諾「像極了怕爆中央山脈的臭渣男」。（圖／翻攝PTT）

底下網友認為，只求颱風在無威脅性情況下．雨量越多越好才是關鍵，是否登陸本島根本無所謂，「外圍環流給的雨夠多就好，關鍵是雨量」、「 重點是會不會帶來大量雨水，誰管它登陸哪」、「又是一個週末來亂的臭颱風」、「依照往年的颱風來看，北轉的機率很高」、「這幾年颱風差不多這樣，不是北就是南拐」、「緊急轉彎，已經連續好幾年都有防護罩」、「歐洲又沒什麼颱風能跑數據，看日本的比較準」、「召喚軒嵐諾幫翡翠灌水吧」、「最好就是不要登陸但雨有來」。

根據氣象局資料顯示，暴風圈侵襲機率最高為41％。預報員劉宇其表示，軒嵐諾目前在台灣東北東方1600公里的海面上，往西南西前進，週四、五因導引氣流較弱，因此接近琉球附近海面後就會在原處徘徊打轉，預計週四到週六是最接近台灣的時段，週日北轉後遠離台灣。

▲▼中度颱風軒嵐諾最新路徑及侵襲機率。（圖／氣象局）

▲颱風軒嵐諾持續往台灣方向移動。（圖／氣象局）

軒嵐諾南南西方還有一個低氣壓正在發展中，兩個系統相距800公里，兩系統可能整合，路徑上也會有所牽制，受低壓影響，軒嵐諾打轉後的路徑變化較大，若路徑更往西移，就會離台灣更近，發布海上警報機率也會提高，軒嵐諾在未來一天仍有增強機會，不排除轉為強烈颱風。

不過，氣象專家賈新興今天指出，英國氣象局的超級電腦（UKMO UM）預測軒嵐諾將往台灣前進後貫穿北部。對此，氣象局預報員趙竑表示，這只是眾多預報資料中的其中一種，不用太過在意，畢竟其他預報都是以北轉預測為主，只有英國預測是貫穿台灣，機率可以說是非常小。

▲英國氣象局（UKMO-UM）預測軒嵐諾會貫穿台灣陸地（黃色路線）。圖／翻攝自typhoon2000

▲英國氣象局（UKMO-UM）預測軒嵐諾會貫穿台灣陸地（黃色路線）。（圖／翻攝自typhoon2000）

另外，氣象專家吳德榮也分析，從歐洲系集模式顯示，軒嵐諾偏西轉西南西再轉西南，大約3天後其北方的副熱帶高壓減弱，模擬路徑在琉球、宮古南方海面打轉後，漸轉向偏北、再向東北大迴轉；50次的模擬路徑顯示，由於轉向的位置不同，造成路徑極大的歧異，最東側路徑通過日本四國、本州，西側路徑則通過台灣東北方海面迴轉，顯示模擬路徑的不確定性很大，應持續密切觀察。

由於上次登陸台灣的颱風是3年前的「白鹿」，氣象局預報中心呂國臣提醒，今年夏天沒有發布颱風警報，中南部也沒有受到西南氣流影響帶來長時間降雨，七、八月中南部的降雨甚至比發生乾旱事件的2020年更少，因此秋冬用水需多加留意。

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