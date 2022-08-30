　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

軒嵐諾開眼！抵台外海恐「上看強颱等級」　鄭明典：強度不可忽視

▲氣象局長鄭明典透露，軒嵐諾颱風眼周邊的眼牆雲系很完整，強度還在持續增強中。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典、觀氣象看天氣、天氣風險 WeatherRisk）

▲氣象局長鄭明典透露，軒嵐諾颱風眼周邊的眼牆雲系很完整，強度還在持續增強中。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

記者閔文昱／綜合報導

今年第十一號颱風「軒嵐諾」29日下午增強為中度颱風，未來以偏西轉西南的方向朝琉球南方海面前進，移動到琉球南方海面後，導引氣流會變得不明顯，使得後續動向的不確定性增大。對此，氣象局長鄭明典表示，軒嵐諾颱風已經出現颱風眼，強度也還在持續增強中，「這個颱風的雲系還是偏小，但是強度不可忽視，持續觀察。」

「觀氣象看天氣」臉書PO出衛星圖提醒，由於接下來軒嵐諾颱風行經的海域發展條件良好，預計9/1來到台灣東方外海時，將會是個強度很強，環流很大的颱風，「上看強颱等級！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象局長鄭明典透露，軒嵐諾颱風眼周邊的眼牆雲系很完整，強度還在持續增強中。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典、觀氣象看天氣、天氣風險 WeatherRisk）

▲觀氣象看天氣預估，軒嵐諾颱風抵達台灣東方外海時將上看強颱等級。（圖／翻攝自Facebook／觀氣象看天氣）

另外，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，軒嵐諾正努力突破高壓封鎖，未來先南墜，後北上的機率最高，只是南墜後的北上角度就比較耐人尋味了，「這個南墜對軒嵐諾而言是利大於弊，台灣東方、日本琉球南方，一整片充滿能量的海域正等著他吸飽吸滿，加上之後再把98Ｗ併吞，強度可期。」

天氣風險公司表示，針對軒嵐諾颱風路徑，目前大部分的機構、模式大致都偏向往西南西來到那霸南方海面附近後，再轉往北移動，離台灣還算有一段距離，不直接影響，不過外圍環流的影響程度，仍需視接近時的暴風圈多大、路徑是否有變化等等因素，天險團隊將持續追蹤。

中央氣象局提醒，周三（31日）晚起到周六（9月3日）受颱風外圍環流影響，北部及東北部轉為有短暫陣雨的天氣，基隆北海岸及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率，東部地區也有局部短暫陣雨，其他地區維持午後雷陣雨的天氣型態；颱風外圍環流帶來東北風，北台灣高溫略降，感受較為舒適，其他地方仍悶熱。

▼軒嵐諾颱風外圍環流將於本周三以後開始影響台灣。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險 WeatherRisk，點圖可放大）

▲氣象局長鄭明典透露，軒嵐諾颱風眼周邊的眼牆雲系很完整，強度還在持續增強中。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典、觀氣象看天氣、天氣風險 WeatherRisk）

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►泰山Cheers氣泡水超便宜！香檳般綿密解渴又好喝

ET快訊
中颱軒嵐諾持續增強！高機率侵台「變天時間曝」
Jennie爆熱戀V「親密照連3發」　駭客預告還有更大
大同子公司華映　法院裁定「宣告破產」！
22歲妹完事「爆痛衝急診」　醫師照X光愣了：怎進去的

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

莎白「總統級孝親」品嘗台灣國宴餐　最頂體驗老爸直接不想退休

軒嵐諾開眼！抵台外海恐「上看強颱等級」　鄭明典：強度不可忽視

婆婆想跟兒子一家親子遊　媳婦改訂五星飯店：好爽好快樂

MINISO官方透露「不撤出台灣」　全台剩4間店等買家接手

高顏值+高學歷！全台「5大美女教授」出爐　網暴動：轉學來得及嗎

王浩宇開挺廖老大！大喊「阿娘喂」就送除臭襪　活動方式曝光

中颱軒嵐諾持續增強！高機率侵台「變天時間曝」　2地區防局部大雨

屏東警逼老闆辭退「前科犯之妻」！網一面倒氣炸　過激言論爆出

紅牌重機「6車停1格」挨轟違規！內行曝法條打臉：早就改了

S2O散場地上驚見「大量咖啡包」！網傻：難怪《我問天》能那麼嗨

余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開

余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

南港女遭砍跑進店家求助　恐怖前任持刀狂追在後

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

南港凶殺驚悚11秒片曝！她倒地尖叫：快點救我　前男友開山刀猛砍

台中特調「東泉拿鐵」公開　民眾試喝驚喊：尾韻微辣

連2通詐騙電話搶業績？　她聽「柬好玩嗎」秒掛斷

余祥銓憶余苑綺：二姐辛苦了 不捨道別「下輩子還要再當一家人」

莎白「總統級孝親」品嘗台灣國宴餐　最頂體驗老爸直接不想退休

軒嵐諾開眼！抵台外海恐「上看強颱等級」　鄭明典：強度不可忽視

婆婆想跟兒子一家親子遊　媳婦改訂五星飯店：好爽好快樂

MINISO官方透露「不撤出台灣」　全台剩4間店等買家接手

高顏值+高學歷！全台「5大美女教授」出爐　網暴動：轉學來得及嗎

王浩宇開挺廖老大！大喊「阿娘喂」就送除臭襪　活動方式曝光

中颱軒嵐諾持續增強！高機率侵台「變天時間曝」　2地區防局部大雨

屏東警逼老闆辭退「前科犯之妻」！網一面倒氣炸　過激言論爆出

紅牌重機「6車停1格」挨轟違規！內行曝法條打臉：早就改了

S2O散場地上驚見「大量咖啡包」！網傻：難怪《我問天》能那麼嗨

莎白「總統級孝親」品嘗台灣國宴餐　最頂體驗老爸直接不想退休

軒嵐諾開眼！抵台外海恐「上看強颱等級」　鄭明典：強度不可忽視

婆婆想跟兒子一家親子遊　媳婦改訂五星飯店：好爽好快樂

非裔男被控性侵落入冤獄　重見天日的笑容從17歲等到53歲

MINISO官方透露「不撤出台灣」　全台剩4間店等買家接手

勇士「老八傳奇」慶功超狂　傑克森：兩好萊塢女星在我床上

放棄加入富邦悍將　林華偉決定去大學磨練

俄羅斯預測2022年「GDP降幅」為2%-3%　2023年降幅不超過1%

德國軟豆仍有機會回湖人？狀況微妙　曾拒23億大約現在失業

參加《間諜家家酒》入學考獲得榮耀星星！「夢幻學院祭快閃店」9月登場

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

生活熱門新聞

22歲妹完事爆痛衝急診！醫師照X光愣了

S2O散場驚見「咖啡包」網：難怪《我問天》那麼嗨

中颱軒嵐諾持續增強！高機率侵台變天時間曝

6重機停1格挨轟違規　內行曝法規打臉

喊告「留2星客人」被出征！居酒屋再道歉：到此為止

屏東警逼老闆辭退「前科犯之妻」！網一面倒氣炸

人夫被綠「突心痛懺悔」　網見證現世報狠酸

3台人爆頭慘死！「衡仔」最後貼文曝光

館長曝X光照「留一堆子彈碎片」：腿傷問題無解

軒嵐諾轉中度颱風！週三起砸雨彈

盤點全台5大美女教授！網暴動：想轉學

南港凶殺「路人視角曝」　驚見正義哥現身！

王浩宇挺廖老大！喊「阿娘喂」送除臭襪

尪出軌18歲女學生！嗆「各玩各的」妻崩潰

更多熱門

相關新聞

中颱軒嵐諾持續增強！高機率侵台變天時間曝

中颱軒嵐諾持續增強！高機率侵台變天時間曝

今年第十一號颱風「軒嵐諾」持續往台灣方向移動，中央氣象局表示，軒嵐諾強度持續增強，暴風半徑也在擴大，未來將朝琉球南方海面前進，台灣在周三（31日）晚起到周六（9月3日）受颱風外圍環流影響，北部及東北部轉為有短暫陣雨的天氣，直到下周日、下周一（4日、5日）颱風逐漸北轉遠離，北部地區仍會有局部短暫陣雨。

中颱「軒嵐諾」逼近！可能發海警

中颱「軒嵐諾」逼近！可能發海警

軒嵐諾轉中度颱風！週三起砸雨彈

軒嵐諾轉中度颱風！週三起砸雨彈

軒嵐諾估明成中颱　週三雨彈開炸

軒嵐諾估明成中颱　週三雨彈開炸

軒嵐諾恐直逼強颱　暴風圈侵襲率上升

軒嵐諾恐直逼強颱　暴風圈侵襲率上升

關鍵字：

颱風軒嵐諾

讀者迴響

熱門新聞

3台人慘死　金邊警曝初步調查結果

22歲妹完事爆痛衝急診！醫師照X光愣了

S2O散場驚見「咖啡包」網：難怪《我問天》那麼嗨

許淑華遭控「有黑道背景」！本人認了

南港凶殺驚悚11秒片曝！她遭砍倒地狂尖叫：快點救我

中颱軒嵐諾持續增強！高機率侵台變天時間曝

余苑綺「入住新家」現驚人巧合！

聖結石人氣「雪崩式暴跌」！網分析致命關鍵

夫妻不能相送！　余苑綺老公不避諱「捧斗」淚別摯愛

在柬遭槍殺亡　「衡仔」生前善舉曝

雲霄飛車故障19人受困　家長死命抓住孩子

負債418億！大同子公司華映破產

Jennie爆熱戀V親密照連3發！駭客：有更大尺度

眼睛放亮點！網揭「渣男星座Top3」

快訊／韓女星驚傳離世！得年27歲

更多

最夯影音

更多
余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開

余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開
余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

南港女遭砍跑進店家求助　恐怖前任持刀狂追在後

南港女遭砍跑進店家求助　恐怖前任持刀狂追在後

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面