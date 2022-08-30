軒嵐諾開眼！抵台外海恐「上看強颱等級」　鄭明典：強度不可忽視

▲氣象局長鄭明典透露，軒嵐諾颱風眼周邊的眼牆雲系很完整，強度還在持續增強中。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

記者閔文昱／綜合報導

今年第十一號颱風「軒嵐諾」29日下午增強為中度颱風，未來以偏西轉西南的方向朝琉球南方海面前進，移動到琉球南方海面後，導引氣流會變得不明顯，使得後續動向的不確定性增大。對此，氣象局長鄭明典表示，軒嵐諾颱風已經出現颱風眼，強度也還在持續增強中，「這個颱風的雲系還是偏小，但是強度不可忽視，持續觀察。」

「觀氣象看天氣」臉書PO出衛星圖提醒，由於接下來軒嵐諾颱風行經的海域發展條件良好，預計9/1來到台灣東方外海時，將會是個強度很強，環流很大的颱風，「上看強颱等級！」

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▲觀氣象看天氣預估，軒嵐諾颱風抵達台灣東方外海時將上看強颱等級。（圖／翻攝自Facebook／觀氣象看天氣）

另外，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，軒嵐諾正努力突破高壓封鎖，未來先南墜，後北上的機率最高，只是南墜後的北上角度就比較耐人尋味了，「這個南墜對軒嵐諾而言是利大於弊，台灣東方、日本琉球南方，一整片充滿能量的海域正等著他吸飽吸滿，加上之後再把98Ｗ併吞，強度可期。」

天氣風險公司表示，針對軒嵐諾颱風路徑，目前大部分的機構、模式大致都偏向往西南西來到那霸南方海面附近後，再轉往北移動，離台灣還算有一段距離，不直接影響，不過外圍環流的影響程度，仍需視接近時的暴風圈多大、路徑是否有變化等等因素，天險團隊將持續追蹤。

中央氣象局提醒，周三（31日）晚起到周六（9月3日）受颱風外圍環流影響，北部及東北部轉為有短暫陣雨的天氣，基隆北海岸及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率，東部地區也有局部短暫陣雨，其他地區維持午後雷陣雨的天氣型態；颱風外圍環流帶來東北風，北台灣高溫略降，感受較為舒適，其他地方仍悶熱。

▼軒嵐諾颱風外圍環流將於本周三以後開始影響台灣。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險 WeatherRisk，點圖可放大）

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