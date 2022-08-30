美國爸媽逼搬來台！理由超噴飯　她喊：什麼鬼

記者陳俊宏／綜合報導

住在台灣的美國女生Rose，分享當初是爸媽想來台灣旅遊，所以叫她搬來台灣，讓她聽了心想「什麼鬼」？不過，她現在很開心，「最終我還是很感謝父母逼我搬來台灣，因為在這碰到人生最愛，也找到我的家。」

Rose接受《不要鬧工作室》訪問指出，她來自美國阿肯色州，家庭關係很緊密，家人幾乎都還住在當地，突然有天哥哥決定搬去台灣教英文，「這對我們家族來講算大新聞，因為從來沒人搬到這麼遠的地方。」

▼Rose爸媽來台灣找她。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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Rose表示，哥哥到台灣定居沒幾個月後，看起來非常開心，「爸媽決定去拜訪他，爸媽2016年在台旅行兩周後，已經把台灣當第二個家。當我哥宣布突然要搬回家，父母就把他們的注意力，轉移到我的人生選擇上。」

「他們開始說服我也去台灣找工作吧」，Rose一開始拒絕，詢問為什麼，「他們說，『我們已經體驗過台灣有多安全和熱情，而且妳哥在台灣很開心。再者，我們也需要個理由去台灣旅遊』。」

▲▼Rose爸媽第一次來台灣是2016年，找Rose的哥哥。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



「我說什麼鬼？」Rose指出，她當時對人生現況很滿意，所以沒興趣搬到那麼遠的台灣，後來結束一段戀情，決定走出舒適圈；2018年，她得到一個在彰化工作機會，馬上把這個驚喜分享給爸媽，他們又驚又喜，因為他們有藉口可以來台灣了。

Rose說，爸媽剛好有一個機會，在疫情爆發前來台灣找她，之後他們就常關注新聞， 看台灣何時再開國門；在此同時，她剛和男友搬去東部，希望父母能來台灣參加婚禮，因為這國家對他們來講意義非凡，「最終我還是很感謝父母逼我搬來台灣，因為在這碰到人生最愛，也找到我的家。」

▼Rose的哥哥曾住在台灣。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

