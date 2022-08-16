被陸拒3次原因曝　烏克蘭妹改來台灣超驚訝這事：全球最友善

記者陳俊宏／綜合報導

「台灣絕對住著世界上最友善的人！」烏克蘭女生Alexandra分享想去中國學中文，結果被拒絕三次，後來烏克蘭爆發戰爭，她一天內獲得台灣簽證，飛來台避難，「台灣的效率太令人驚訝，這件事真的讓我永生難忘。」

Alexandra接受《不要鬧工作室》訪問指出，爸爸是俄羅斯人，媽媽是烏克蘭人，但她是拿烏克蘭護照，在赫梅利尼次基（Khmelnytskyi）長大，從小個性就與大家不合，「我沒有很喜歡烏克蘭的食物和天氣，而且我跟其他金髮藍眼的朋友看起來不一樣，總覺得我是個局外人。」

Alexandra表示，直到接觸中華文化和食物，才覺得找到自己，精深的禮貌和各式食物讓她產生興趣，2018年計畫去中國，但一名中國講師搞錯她的分數，所以無法成行；幾個月後申請一個暑假課程，但申請到一半，中國突然關課程，也沒有解釋為何。

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▼Alexandra從小覺得自己和其他人格格不入。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

Alexandra說，2019年，她終於得到一個申請中國學校機會，但疫情又讓她夢碎，只好去其他國家工作，一邊上線上課完成學位；當俄國軍隊來臨時，她其實回到烏克蘭工作，「我很緊張馬上跑去愛爾蘭，我在布查（Bucha）和伊爾平（Irpin）失去很多朋友。」

Alexandra表示，在Instagram上看見台灣政府和慈濟基金會，有一起提供支持烏克蘭學生和他們的家人來台計畫，她馬上去都柏林的台灣辦公室申請，結果一天內就獲得簽證，接著一周內就幸運來到台灣，去花蓮慈濟大學。

「台灣的效率太令人驚訝！這件事真的讓我永生難忘。」Alexandra指出，來台兩個月後，很高興完成學習中文夢想，喜歡目前吃過的所有台灣食物，台灣東岸真的非常漂亮和平靜，台灣絕對住著世界上最友善的人。