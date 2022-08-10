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台男超浪漫5招拐走櫻花妹　她羞讚：技術很好

記者陳俊宏／綜合報導

「他的技術很好！」嫁來台灣的日本人妻Nana，分享和台灣老公交往到結婚的過程，「之前交過4個日本男友，他們從來沒有對我這麼好。」她大讚老公很浪漫貼心，會幫她開車門、每天寫情書、送食物、幫提重物、給宿醉藥，「這些都是我從沒體會過的事」。

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

▲▼Nana和老公的婚紗照十分唯美浪漫。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

Nana接受《不要鬧工作室》訪問指出，她是橫濱人，在日本當過網路雜誌編輯和電台主持人，2019年去菲律賓學英文，認識一名台灣男生，他是潛水教練，「他第一次看到我，他問我『妳有沒有男朋友』，我說『沒有』，馬上約我去吃飯。」

Nana回憶，當時一起搭計程車，「他還幫我開門，很浪漫，我沒碰過會幫我開車門的日本男生，之後每天送我巧克力、珍珠奶茶和便當。之前交過4個日本男友，他們從來沒有對我這麼好，頂多紀念日請我吃飯，有一名前任喝醉後還把我從樓梯推下去。」

Nana大讚，「這個台灣男生每天寫情書給我，幫我提重物，我宿醉時給我藥，這些都是我從沒體會過的事，他的技術很好。」

▼Nana和老公在菲律賓認識交往。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

Nana表示，兩人交往一年後發生疫情，「他說跟我一起搬去台灣吧，台灣非常安全，而且東西很好吃。果然小籠包、花生捲冰淇淋、鳳梨酥、雞排、地瓜球，我都很愛。」

Nana說，兩個月後，男友在他爸媽面前跟她求婚，「我爸爸以前跟我說，我可以嫁給沒錢的人，也不要嫁給外國人，因為太遠，他會很寂寞。可是我爸媽看過我台灣老公的時候，也覺得他是一名好人，所以也放心把我交給他。」

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