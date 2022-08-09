烏克蘭妹「不敢吃鼎泰豐」辛酸原因曝　結果一去悲劇了

記者陳俊宏／綜合報導

在台灣的烏克蘭女子Tanya很想吃鼎泰豐，但礙於不便宜因此不敢去，她後來受邀初體驗結果發生「悲劇」，因為小籠包的飽滿湯汁滴在衣服和大腿上。她大讚鼎泰豐除了食物好吃，「真正讓我驚訝的是服務」。

《不要鬧工作室》創辦人強尼拍攝影片表示，Tanya是他看過最節省的女孩，她超喜歡一雙鞋子，新台幣390元都捨不得買；他之前看過她想拜訪台灣的名單上有鼎泰豐，「但她說她聽過鼎泰不便宜，所以她不要去。」

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▲▼Tanya吃鼎泰豐小籠包，結果飽滿湯汁滴在衣服和大腿上。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

Tanya在強尼的邀請下初嚐鼎泰豐，她說，自己在烏克蘭時的月薪約500美元（約新台幣1.5萬元），「這就是為什麼我總會比較台灣和烏克蘭的價錢，」比如鼎泰豐一籠5個松露小紅包450元，這價錢在烏克蘭可買3公斤的水餃。

Tanya原本想吃鼎泰豐的「紅燒茄子」，但見價格120元，「不要了，也許下次吧」，但後來她看到強尼還是幫她點了，她吃下忍淚說謝謝。她品嚐小籠包，結果「流湯」，滿滿的湯汁滴在她的大腿和衣服。

「我弄髒我的衣服後，他們馬上來幫我處理。」Tanya大讚鼎泰豐除了好吃的食物，「真正讓我驚訝的是服務」，服務生還會講英文，「總是不斷幫我倒茶，還會幫我們背包套上袋子防髒。」

▲▼Tanya大讚鼎泰豐除了食物美味，服務更讓她驚訝。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）