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旅遊補助「爽玩4天3夜」跳1通知哭了　釣出神人：住7天免錢+賺7千

▲▼飯店、酒店。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

交通部斥資55億元的「悠遊國旅」補助方案，經費預估到9月8日用罄，就有網友昨日收到通知，氣得發文抱怨「行程日期都訂好了耶！」話題掀起熱論，不少網友直言，本來就是先用先贏，也意外釣出超猛神人，透露一家子住四人房7天免錢。

網友昨在「爆怨公社」哀怨直呼，「當初因為有旅遊補助，很雀躍地安排4天3夜出去玩，結果今天突然蹦出來到9月8日，啊我行程日期都訂好了耶，爛透了。」

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的確，國旅補助當初就是規定「先住先贏」，許多網友表示，「沒辦法，當初規定就是用完為止，用到七成經費就會公告預定用完日期，提前用完也有可能」、「拜託，很多地方都用完了，妳還往後訂」、「我趕緊提前出遊，幸好預約的民宿還有房間」、「需要補助的旅遊還去幹嘛」、「我們已經放棄旅遊補助，這種補助通常都很多前提、很多限制」。

▲原po收到通知傻眼了。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原po收到通知傻眼了。（圖／翻攝自爆怨公社）

另外，PO文還釣出神人，笑說「我們家7個人，可以住7天四人房免費，今天住第2天；另外，住嘉義的飯店，還送千元Q碰劵，像是尊皇、樂億、香堤等等，真的很多家，等於免費住7天，還可以領7千元。

至於像原po的情況，「準備入住但優惠已被用完，能取消訂房嗎？」對此，交通部表示，若旅客直接向旅宿業者訂房，且於入住前因活動預算已用罄，欲取消訂房者，仍應依個別旅客訂房定型化契約的規定辦理。

根據定型化契約規定，若旅宿業者在旅客訂房時已收取定金，而旅客在預定住宿日前14天通知取消，可請求業者退還全部定金；在住宿日前1天到第13天取消者，則退還定金20-70%不等，住宿當天才通知或未通知者，業者可不退還定金。

神人。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲神人不僅免費住7天四人房，還賺七千元。（圖／翻攝自爆怨公社）

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