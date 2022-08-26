　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爸爸去看房！男童被關車內沒冷氣　她氣炸：怎不考慮去看紙紮屋

▲爆怨公社。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲小孩被關在密不透風的車裡。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者鄭文晴／綜合報導

過去曾有家長不慎把幼童獨留車內，造成危及生命的憾事。一名女網友表示，她臨停路邊打算幫寶寶換尿布，誰知道車才剛停好，抬頭就看到一個小孩獨自在前方車內，仔細一看那輛車根本沒發動，就連窗戶也沒開，她見狀相當震驚，深怕車裡高溫會悶壞男童，急忙通報警方，事後得知男童父親去看房子，獨留他在車內顧車。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，在路邊臨停幫寶寶換尿布，頭抬起時發現停在後面的車子裡竟有一名男童雙眼緊盯著她，「真心被這孩子嚇到，但事後的發展才真的差點被他爸的強大心臟嚇死…」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，她臨停15分鐘左右，才發現男童待的車子沒發動、窗戶也都沒開，「天知道他在車裡待多久」。於是趕緊下車隔著車窗問他「爸爸媽媽呢？」這時小孩滿臉淚痕不斷搖頭，她連忙報警請警察聯絡車主。在等待的過程中，才得知小孩的爸爸去看新房子，讓她氣憤喊道「這種天氣把小孩丟車上去看新房！？怎麼不考慮去看紙紮屋，可能還比較早用得到。」她呼籲大家不要僥倖把孩子留在車內，因為生命真的很脆弱。

貼文曝光，網友紛紛留言撻伐男童家長，「很誇張耶！這天氣要悶死孩子」、「看房子為什麼不帶孩子一起去看？孩子以後沒有要一起住嗎？發什麼神經病這位爸爸」、「這種天氣連成人都受不了待在門窗全關又沒冷氣的車裡了，更何況是孩子」、「不管是什麼原因，絕對絕對不可以把孩子一個人放在車上。」

有人則感謝表示，「謝謝您有注意到他」、「感謝妳的熱心跟細心！生命真的很脆弱，沒有妳真的不知道會出什麼事」、「這是謀殺未遂吧，還好那孩子遇到妳，不然看要怎麼辦。」

►迷你「福斯麵包車」特價3999元！可乘坐可駕駛小孩愛翻

ET快訊
快訊／兄弟不忍了！球迷影射侮辱　球團將截圖開告
快訊／16歲高中生旗津玩水　被大浪捲走失蹤
快訊／林志穎出院相聚3兒！　陳若儀：終於等到小志回家這一刻
快訊／正妹警落淚回應！　八德分局：女警請假均符合規定
今天衝了！　超商「大杯拿鐵買1送1」爽喝3天
林志穎顱內出血、右側氣血胸！　手術細節曝光
告別瀏海！iPhone 14 Pro‌「驚嘆號」螢幕照曝光
一年一次「鬼門關夜市」來了！　今擺攤9小時、封5條路
快訊／被批造謠！　四叉貓「標記柯文哲」回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／最快9月底開放邊境　指揮中心最新說明

10點後禁用手機！高二生「10條守則」全場超衝擊　看色情圖也不行

鬼門關「豬+兔晚上9點別亂跑」　上大夜班怎麼辦？專家給答案

國民黨批政府在睡「要實質救農漁民」　陳吉仲：產銷調節措施具體

今晚鬼門關！　他感嘆「鬼月氣氛變淡」　網曝關鍵：窮比鬼更可怕

批「廖老大飲料難喝」！王浩宇曝曾遭恐嚇：今早大哥私訊道歉了

陳時中遭批「踏萬具屍體選北市」！王必勝很受傷：這話講太重

幼兒BNT到貨！　台東縣8／28起接種...當天加開假日場次

「鬼門關夜市」來了！今擺攤9小時、封5條路　網等好久：還不吃爆

國境要開了！台灣列日人最想出國前3名　觀光局鎖定這些國家搶客

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

王彩樺淚崩：不捨余天失去愛女　于美人曝余祥銓「男孩變男人」

測電擊槍助理教官當標靶　極針拔不出來直接送醫...

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

艾成墜樓社區辦法會！　12名法師現場合力壓煞

33歲日男滾輪操肌500天 每天100下圓肚練成腹肌

LIVE／最快9月底開放邊境　指揮中心最新說明

10點後禁用手機！高二生「10條守則」全場超衝擊　看色情圖也不行

鬼門關「豬+兔晚上9點別亂跑」　上大夜班怎麼辦？專家給答案

國民黨批政府在睡「要實質救農漁民」　陳吉仲：產銷調節措施具體

今晚鬼門關！　他感嘆「鬼月氣氛變淡」　網曝關鍵：窮比鬼更可怕

批「廖老大飲料難喝」！王浩宇曝曾遭恐嚇：今早大哥私訊道歉了

陳時中遭批「踏萬具屍體選北市」！王必勝很受傷：這話講太重

幼兒BNT到貨！　台東縣8／28起接種...當天加開假日場次

「鬼門關夜市」來了！今擺攤9小時、封5條路　網等好久：還不吃爆

國境要開了！台灣列日人最想出國前3名　觀光局鎖定這些國家搶客

中國女排「戴口罩比賽」！網路罵聲一片　排協凌晨急致歉

超大型油輪運價兩周內倍數翻升　新興航運最補

鹿希派驚爆分手6年女友！　吳宗憲：就讓他自己學習一下

女同學喝掛他硬上「被友人發現竟不停手」　無恥問：我可以試試嗎

兄弟不忍了！球迷影射侮辱　球團將截圖存證開告

監院查「3＋11報告」　藍委轟：糾正彈劾都沒有！墮落成行政院調查科

桃園航空城土地標出！股王藥華藥、星宇航空等7家指標廠　首波進駐

快訊／16歲高中生落海失蹤　旗津玩水被大浪捲走搜救中

評價蔣萬安、黃珊珊「不惹人討厭」　柯文哲：只有陳時中仇恨值很高

LIVE／最快9月底開放邊境　指揮中心最新說明

司機貼心對準停開前門　悍女不領情偏要後門上

生活熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

女網紅穿白衣散步　激凸2點吸爆百萬眼球

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

2校還林智堅學費？台大副教授回擊

警被爆請病假到處玩　還能接業配

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

台版神隱少女「鬼門關夜市」來了　今只擺攤9小時

被爆請假都在玩　女警IG反擊了

旅遊補助「爽玩4天3夜」！跳1通知哭了　釣出神人

這4對生肖情侶「很難繼續走下去」！

更多熱門

相關新聞

旅遊補助「爽玩4天3夜」！跳1通知哭了　釣出神人

旅遊補助「爽玩4天3夜」！跳1通知哭了　釣出神人

交通部斥資55億元的「悠遊國旅」補助方案，經費預估到9月8日用罄，就有網友昨日收到通知，氣得發文抱怨「行程日期都訂好了耶！」話題掀起熱論，不少網友直言，本來就是先用先贏，也意外釣出超猛神人，透露一家子住四人房7天免錢。

預售屋工期抓10年！揭密房市激情過後　5大亂象湧現

預售屋工期抓10年！揭密房市激情過後　5大亂象湧現

台中預售屋均價衝上每坪40萬　建商公會：購屋人要有準備

台中預售屋均價衝上每坪40萬　建商公會：購屋人要有準備

「台中房思琪」遭狼師性侵　受害者增至3人

「台中房思琪」遭狼師性侵　受害者增至3人

幼兒BNT疫苗8/27開打　台中設44處快打站

幼兒BNT疫苗8/27開打　台中設44處快打站

關鍵字：

爆怨公社台中看房車子小孩

讀者迴響

熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

40歲女不菸不酒！罹大腸癌末期　醫揭「1習慣」

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

中天主播「愛上64歲名嘴」再婚！

即／明德外役監典獄長杜聰典調離現職

即／淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

王三郎倉庫遭砸3人傷　邱子玹直擊：目無王法！

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

男砸8824萬買房送女友！她嫌太矮秒提分手

謝忻裸照外流「查不出真相」結案氣哭

新娘臨時討6萬紅包　新郎氣哭甩捧花

女網紅穿白衣散步　激凸2點吸爆百萬眼球

新郎雨中拍婚紗照　下秒被雷劈中當場慘死

更多

最夯影音

更多
殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄
余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面