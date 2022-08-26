爸爸去看房！男童被關車內沒冷氣　她氣炸：怎不考慮去看紙紮屋

▲小孩被關在密不透風的車裡。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者鄭文晴／綜合報導

過去曾有家長不慎把幼童獨留車內，造成危及生命的憾事。一名女網友表示，她臨停路邊打算幫寶寶換尿布，誰知道車才剛停好，抬頭就看到一個小孩獨自在前方車內，仔細一看那輛車根本沒發動，就連窗戶也沒開，她見狀相當震驚，深怕車裡高溫會悶壞男童，急忙通報警方，事後得知男童父親去看房子，獨留他在車內顧車。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，在路邊臨停幫寶寶換尿布，頭抬起時發現停在後面的車子裡竟有一名男童雙眼緊盯著她，「真心被這孩子嚇到，但事後的發展才真的差點被他爸的強大心臟嚇死…」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，她臨停15分鐘左右，才發現男童待的車子沒發動、窗戶也都沒開，「天知道他在車裡待多久」。於是趕緊下車隔著車窗問他「爸爸媽媽呢？」這時小孩滿臉淚痕不斷搖頭，她連忙報警請警察聯絡車主。在等待的過程中，才得知小孩的爸爸去看新房子，讓她氣憤喊道「這種天氣把小孩丟車上去看新房！？怎麼不考慮去看紙紮屋，可能還比較早用得到。」她呼籲大家不要僥倖把孩子留在車內，因為生命真的很脆弱。

貼文曝光，網友紛紛留言撻伐男童家長，「很誇張耶！這天氣要悶死孩子」、「看房子為什麼不帶孩子一起去看？孩子以後沒有要一起住嗎？發什麼神經病這位爸爸」、「這種天氣連成人都受不了待在門窗全關又沒冷氣的車裡了，更何況是孩子」、「不管是什麼原因，絕對絕對不可以把孩子一個人放在車上。」

有人則感謝表示，「謝謝您有注意到他」、「感謝妳的熱心跟細心！生命真的很脆弱，沒有妳真的不知道會出什麼事」、「這是謀殺未遂吧，還好那孩子遇到妳，不然看要怎麼辦。」