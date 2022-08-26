家中翻出簽名棒球！他好奇「哪個球隊？」　球迷激動：都是大神

▲網友找到一顆簽名棒球，但不知道上面的人是誰。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



實習記者林郁婷／綜合報導

中華職棒聯盟自從1989年成立至今將近33年，出過不少棒球明星，每個都深受粉絲們喜愛。不過一名對棒球不了解的網友表示，他在家中找到一顆簽滿名字的棒球，但看了半天一個也不認識，於是詢問網友上頭的簽名是誰的？不少資深棒球迷看到上面的名字激動直呼「上面都是大神」。

一名網友在「爆怨公社」發文表示，小時候在家裡撿到這顆簽名球，「但是我對棒球不了解，有沒有人可以解答一下這是哪個球隊？都有哪些人的簽名呢？」並貼出一段影片，只見他手拿著一顆棒球不停轉動，球上到處都是簽名的痕跡。

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有資深球迷的網友看完超激動，「統一獅簽名球，曾智偵、羅敏欽、呂文生」、「統一的黃金時代」、「呂文生、鄭百勝」、「王漢，很強的先發投手」、「鄭百勝，已經不在了」。

還有球迷讚嘆這些簽名的球員都是如同神等級的，「都是明星等級的球員」、「那個是中華職棒統一獅隊的，有很多個神級選手，只是都退役了」、「都是上古神獸」、「當傳家寶！快去弄真空包裝，沒在跟你開玩笑的！如果你不屑要丟垃圾桶，給我！不管多遠我都親取」、「在放50年價值就跑出來了」。