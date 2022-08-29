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社會 社會焦點 保障人權

警槍準星視角曝！台中「7把刀」狂揮　局長喊話：大膽用槍就對了

 記者許權毅／台中報導

台中清水郵局前今（29）日中午有一名男子揮刀喃喃自語，嚇得民眾趕緊報案，警方出動6名員警到場，掏槍喝令男子丟掉刀子，見時機成熟上前大外割壓制，所幸無人傷亡。警方在他身上跟車廂起獲7把刀，但他自己也無法交代動機。局長蔡蒼柏透過臉書發表聲明指出，重申同仁遇到歹徒持兇器，就大膽用槍，事後訴訟警局全面協助。

▲▼台中男在清水郵局前狂揮，身上被起獲總共七把刀。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中男在清水郵局前狂揮，身上被起獲總共七把刀。（圖／記者許權毅翻攝）

今日中午12時54分左右，該名50歲王男到清水中正路上郵局前，自述是要領錢，不過王男突然掏出刀子揮舞，附近到郵局辦事民眾紛紛躲避。目擊民眾表示，當下王男在提款機前面大吼，但是語意不清楚，很難聽得懂王男在說什麼。警方到場後掏出手槍對準王男，不斷喝令王男將手中刀械丟棄。

▲▼台中男在清水郵局前狂揮，身上被起獲總共七把刀。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼王男身上以及車廂內，總計有7把大小不一的刀械。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼台中男在清水郵局前狂揮，身上被起獲總共七把刀。（圖／記者許權毅翻攝）


現場總計6名員警到場，民眾表示其中先到的3名員警甚至子彈已上膛，不斷喝令男子放下刀子，男子放下後員警一個箭步上前大外割壓制，另外2名員警也跳上前一同控制王男，現場並無人員傷亡。另外經過搜身，在王男腰間、車廂等處發現大小不一總計7把刀械。

清水分局警方表示，王男當下疑似精神狀況不穩，無法交代動機，全案依照恐嚇公眾罪移送偵辦。台中市警局長蔡蒼柏也馬上在臉書發文表示，感謝同仁迅速抵達，鄭重重申「同仁只要遇歹徒持兇器，就大膽用槍，事後訴訟就由警局全面協助！」

▲▼台中男在清水郵局前狂揮，身上被起獲總共七把刀。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼到場警方見時機成熟，立刻上前大外割壓制王男。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼台中男在清水郵局前狂揮，身上被起獲總共七把刀。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲一旁民眾拍下驚險過程，所幸無人受傷。（圖／民眾提供）

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