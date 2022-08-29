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開庭遭女檢座請出記恨　「訴訟達人」瞎掰她通姦下場出爐

▲自詡「訴訟達人」的莊姓男子去年11月間瞎掰桃園地檢署李姓女檢察官與魏姓律師涉嫌通姦，寄送至總統府、行政院與桃園市政府等處，桃檢接獲檢舉後將莊男依加重誹謗罪嫌起訴。（示意圖／視覺中國CFP）

▲自詡「訴訟達人」的莊姓男子去年11月間瞎掰桃園地檢署李姓女檢察官與魏姓律師涉嫌通姦，桃檢接獲當事人提告後將莊男依加重誹謗罪嫌起訴。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

司革會創會會長莊姓男子去年間因個案為代理人，在桃檢出庭時，因莊未領有律師執照，李姓女檢察官以莊擾亂偵查庭為由將他請出庭，莊事後心生不滿，竟於去年11、12月間以李姓女檢察官涉嫌與魏姓律師通姦，再以司革會名義寄送給總統府、行政院、司法院長、法務部與桃園市府等單位；莊在桃檢偵訊時坦承有寄送事實，否認有任何誹謗之嫌，辯稱只是「懷疑」，檢方偵結依加重誹謗罪嫌將莊提起公訴。

桃檢調查，72歲的莊姓男子為司革會創會會長，明知自己未領有律師執照，卻多次幫人帶找律師，並為代理人，對外自稱是法官與檢察官評鑑委員，莊於去年11月30日、12月1日，行文指控李姓女檢察官與前退休檢察官、魏姓律師「涉有通姦」之嫌，稱李女在偵查庭一面倒袒護為魏脫罪與涉有包攬訴訟，莊竟將紙本寄給個案當事檢察官，副本則列印寄送給包括總統、行政院、司法院、內政部、檢察總長、桃園市政府市長室、桃園市警局等18個單位，遭誣衊魏姓律師得知後提告。

桃檢偵訊時，莊男坦承有寄送信函之事實，但矢口否認有任何誹謗犯行，辯稱只是寫「懷疑」，不代表有說通姦，莊並認為此事與公共利益有關，但卻提不出相關事證；檢方認為，莊雖沒有明確指摘兩人通姦，但「通姦」一詞有負面涵意涵，足以貶損人格評價，不能只因加註「涉有」便完全規避查證義務，辯詞更顯示全憑主觀臆測，因惡意或輕率發表。

桃檢強調，就算莊男指控屬實，私生活也與公共利益無關，不能解免誹謗罪嫌之成立，桃檢偵結依加重誹謗罪嫌將莊提起公訴，因其為累犯，檢方請求法院加重其刑。

據指稱，莊男去年因個案自認為代理人，出庭時因魏男是對方辯護律師，他自認為訴訟代理人出庭，但遭李姓女檢察官質疑未具律師資格，莊因此當場發飆，李檢察官以維護法庭秩序為由，請法警將莊請出庭，莊為此懷恨在心才捏造女檢察官與律師通姦劇情。

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