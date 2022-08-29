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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

真的收到陳其邁「特調辣味鹹酥雞」　柯文哲「只吃一口」：太鹹了

記者袁茵／台北報導

兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲近期假日行程滿檔，不斷南下替黨內小雞輔選，28日還到高雄市辦理新書《柯P管理學》讀者見面會，高雄市長陳其邁為此送一包特調辣味鹹酥雞。被問到鹹酥雞好不好吃，柯文哲29日表示，「太鹹了。」自己只吃了一口就帶回家了。

▲▼柯文哲市政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲29日下午赴台北市議會備詢，國民黨台北市議員秦慧珠關心台北市民受困柬埔寨一事，北市至今已有300多人出境柬埔寨未歸，質疑柯文哲從未對柬埔寨案開專案會議。柯文哲回應，柬埔寨案由副秘書長林育鴻指揮，但確實沒有親自開過專案會議。

秦慧珠批評，柯文哲比不上新北市長侯友宜，僅派張三李四去處理此事，然後就跑到高雄辦簽書會、吃鹹酥雞，「陳其邁送你的一盒鹹酥雞好吃嗎？」柯文哲則直言，自己昨天晚上有收到鹹酥雞，對方機要提了一盒給他，但「太鹹了，吃一口，其他帶回家慢慢吃。」

秦慧珠認為，當柯文哲在吃半塊鹹酥雞、嫌棄不好吃的時候，北市還有300多人受困在柬埔寨。北市警察局長楊源明指出，上週陸續偵破7案，查獲17名涉案嫌犯，且已有陸續回來7人，但並非每人都是繳交贖金回來，部分是自己回來台灣。

秦慧珠質疑，這7人會不會就是詐騙集團成員或幫助犯，否則為何有人自行回台，難道是詐騙集團良心發現，放人回來台灣嗎？楊源明說，可能性都有，但還是要依照個案事證認定，目前先以被害人或證人偵辦。

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