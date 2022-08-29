新莊男7天前菜市場飛車搶錢　交保再搶女子包包…移送聲押獲准

▲賴男（紅圈）交保後再搶奪女子包包後逃逸，女子在後方追趕（箭頭處） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名打零工維生的男子日前才在菜市場飛車搶走婦人2000元，沒想到交保後，又再度犯案，光天化日徒步尾隨女子，從她背後搶走包包，再隨機路邊偷走沒拔鑰匙的機車逃至樹林區，警方循線將他逮捕，訊後移送新北地檢署偵辦，並聲請羈押獲准。

警方表示，平時以打零工維生的42歲賴姓男子，20日上午11時許，先在在新莊區後港一路偷了一部機車，再轉往裕民路市場，飛車搶奪正在水果攤前購物的婦人，得手2000元，警方循線在他宿舍將他逮捕，沒想到涉犯竊盜、搶奪罪竟被交保。

▼警方在樹林區將他逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

事隔一週，27日上午10時許，賴男又缺錢花用，走在後港一路、民安路口時，見34歲葉姓女子獨自走在路上，竟從後方搶走她隨身包包後快步逃逸，得手200元及一支iphone12手機，逃逸後又在建福路隨機偷取一部沒拔鑰匙機車後逃往樹林區。警方獲報根據監視器發現又是賴男，循線將他逮捕，訊後依搶奪、竊盜罪嫌移請新北地檢偵辦，並於28日晚間聲押獲准。

▼賴男20日騎贓車在菜市場搶奪婦人2000元 。（圖／記者陳以昇翻攝）