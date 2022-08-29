疫情開始了！王必勝：本週單日恐破3.5萬例「9月下旬高峰估6萬」

▲指揮官王必勝呼籲脆弱族群儘速打疫苗。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

本土疫情回升，BA.5也取代BA.2個案成為國內主流病毒株。本土疫情也連2周上升，本週較於上周增15.5%，指揮官王必勝坦言，可以確定的是BA.5疫情已經開始了，「本週單日破3.5萬例有可能」，呼籲脆弱族群應儘早施打疫苗，落後縣市也要快點催打。

王必勝表示，上週本土疫情連降11週後首度回升，從週日起算到上週六，上升幅度也有所增加，從單週15萬2732增加到17萬6488例，增幅達15.5%，「可以確定的是BA.5已經開始了」，先前宣導的防疫事項也要遵守。

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指揮中心今（29）日公布各縣市幼兒、兒童、青少年集65歲以上長者疫苗接種統計，呼籲施打率落後縣市積極趕上。王必勝說，6個月到4歲嬰幼兒第一劑接種率22.8%，感染率30%左右，換算下來還有40%未感染者風險高。

王必勝最後表示，指揮中心模型推估顯示，疫情約會在8月20日左右開始上升，「目前掌握算是很準確」，以此看來，預計高點會落在9月中下旬，高推估單日會有6萬多人，低推估單日會有3萬多人感染，還在密切觀察後續發展。

▲各地疫苗接種統計。（圖／指揮中心提供）※點圖放大



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