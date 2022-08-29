　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東鐵花村增設2處科技取締交通違規　9月1日起全時段執法

▲▼鐵花新聚落其中「博愛與新生路口」、「博愛與鐵花路口」是行人路口穿越之密集熱點，亦為易發生交通事故之路口。（圖／台東縣警察局提供，下同）

鐵花新聚落其中「博愛與新生路口」、「博愛與鐵花路口」是行人路口穿越之密集熱點，亦為易發生交通事故之路口。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

據交通部統計，全國交通事故發生地點計有近6成發生於路口，為降低路口事故，今年9月份推動交通安全月，以「車輛慢看停、行人停看聽」為主題，對駕駛人著重於「無號誌路口/閃紅閃黃路口」優先權宣導及「禮讓行人」，對行人著重於「勿任意違規穿越路口」，藉由交通安全月的活動，強化民眾正確的交通安全觀念。
   
台東市鐵花新聚落已成藝文、文創新據點，每日均會聚集大量人車，其中「博愛與新生路口」、「博愛與鐵花路口」是行人路口穿越之密集熱點，亦為易發生交通事故之路口，經分析發生事故之態樣以車輛側撞及交叉撞居多，違規行為則以違規轉彎及闖紅燈居多，為遏阻交通違規行為，台東縣警察局積極爭取經費並規劃以路口多功能取締違規科技設備全時段執法，減少交通事故發生，維護用路人安全。

▲▼鐵花新聚落其中「博愛與新生路口」、「博愛與鐵花路口」是行人路口穿越之密集熱點，亦為易發生交通事故之路口。（圖／台東縣警察局提供，下同）

2處路口於今年6月份建置完成後，除宣導民眾周知外，並持續測試運轉偵測違規，違規行為以「多車道右轉彎，不先駛入外側車道，或多車道左轉彎，不先駛入內側車道」、「闖紅燈」及「車輛未禮讓行人」等較多，也是造成路口交通事故頻傳之原因，希望能透過取締路口違規，讓用路人遵守道路交通安全規則，以維護民眾生命財產安全。

另外，台東縣警察局表示：「上述路口預訂於今年9月1日8時起全時段執法，請用路人遵守道路交通安全規則，切勿貪圖一時之便，造成其他用路人閃避發生事故，共維行車秩序及安全」。

►泰山Cheers氣泡水超便宜！香檳般綿密解渴又好喝

ET快訊
老婆包裡翻出保險套！人夫被綠「突心痛懺悔」
反骨艾瑞絲「入手200萬瑪莎拉蒂」！　曝限量內裝：好狂
酸國軍「丟臉」拿石頭擲中共無人機　柯文哲：我會用槍打下來
鄭寶清網軍案外案　四叉貓爆廠商抱怨：尾款沒付清
余苑綺入塔完成　余祥銓至豬哥亮墓前：希望阿伯照顧姊姊
法雨寺前住持圓寂　「1200萬」留櫃子！信徒怒控代理住持侵占
4天內2度性侵！高雄色中醫性侵2正妹：讓妳高潮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中秋連假　一工處轄管省道疏運措施報您知

南投縣慶祝祖父母節系列活動登場　小朋友幫公嬤化美妝齊走秀

桃園臺灣稻米達人冠軍賽誓師大會　為桃園好米打響知名度

雲林縣長參選人劉建國爭取道路建設　營建署長全力支持

騎車撞電桿！花蓮男頭、胸部嚴重受創　送醫急救不治

BPW台灣國際職業婦女協會　助學300位國小童歡慶祖父母節

台東鐵花村增設2處科技取締交通違規　9月1日起全時段執法

屏東家扶舉辦暑期營隊　帶50名國中生戶外登山

明基材料公司贈468萬物資　雲林居宿機構長輩受惠

鄧麗君再現「雲林浮空投影音樂會」　9月10日加開縣民限定場

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

女駕駛店門併排停車擋去路　他見狀傻：看不起腳踏車？

誤反鎖浴室喝自來水求生　獨居女困3天絕望留遺言

花蓮外役監逃犯抓到了！　29歲許O倫苗栗落網

中秋連假　一工處轄管省道疏運措施報您知

南投縣慶祝祖父母節系列活動登場　小朋友幫公嬤化美妝齊走秀

桃園臺灣稻米達人冠軍賽誓師大會　為桃園好米打響知名度

雲林縣長參選人劉建國爭取道路建設　營建署長全力支持

騎車撞電桿！花蓮男頭、胸部嚴重受創　送醫急救不治

BPW台灣國際職業婦女協會　助學300位國小童歡慶祖父母節

台東鐵花村增設2處科技取締交通違規　9月1日起全時段執法

屏東家扶舉辦暑期營隊　帶50名國中生戶外登山

明基材料公司贈468萬物資　雲林居宿機構長輩受惠

鄧麗君再現「雲林浮空投影音樂會」　9月10日加開縣民限定場

校務營運卓越深獲肯定　李天祥續任崑山科大校長

吳子嘉點名四叉貓「最醜Gay」　張齡予看傻眼：以為小朋友吵架

台灣30年以上老屋佔近5成！為何老屋重建速度慢「2縣市仍掛零」

中秋連假　一工處轄管省道疏運措施報您知

僑委會舉辦首屆「全球華文媒體高峰會」　10月11、12日台北登場

中秋「賞雪」去！桃園韭菜花節　9／3起大溪區浪漫登場

南投縣慶祝祖父母節系列活動登場　小朋友幫公嬤化美妝齊走秀

達美「飛凡哩程常客計劃」　四度蟬聯TPG評選「美國最佳航空公司」

超商獨家！「4款限量甜點」來了　銅鑼燒咬下爆鮮奶油＋脆脆焦糖

桃園臺灣稻米達人冠軍賽誓師大會　為桃園好米打響知名度

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

地方熱門新聞

大台南新聞記者公會歡慶91記者節

名片迷魂盜？ 拿到後暈眩昏迷

石門海灣新城翻轉　北海岸景觀增添新風貌

襲警男戒護就醫需待傷勢穩定出院再究辦

騎車撞電桿　花蓮男送醫急救不治

2022半農生活坊　學習廢料利用…落實生活

快訊／雲林深夜渡劫閃電再現！

登記首日林依婷及王宣貿搶頭香

雪霸免開車！台灣好行觀霧線通車

「台中房思琪」受害者增至4人　市府提告狼校長性侵

台南道路競速飆車白河警將車主送辦！

全國車禍救援挑戰賽南消雙料獲獎

美國在台協會處長孫曉雅遊台南

民眾黨參選人曾妍潔　「擺拍」教學吸睛

更多熱門

相關新聞

醫療結合科技　打造台灣第二座護國神山

醫療結合科技　打造台灣第二座護國神山

由台中榮總籌辦的「國際智慧醫療高峰會」於今（28）日舉行，衛福部長薛瑞元、國科會主委吳政忠皆到場，現場超過150位各界學者專家探討人工智慧醫療研究、資通訊科技醫療應用等主題。中榮院長陳適安表示，在國科會推動下中榮是台灣數位醫療的召集人，希望與全台19家醫學中心一同把「醫療結合科技」打造台灣第二座護國神山。

誤闖紅燈遭撞　祖孫2人翻滾多圈倒地不起

誤闖紅燈遭撞　祖孫2人翻滾多圈倒地不起

疏解中秋人車潮　花蓮市區及蘇花重大交管

疏解中秋人車潮　花蓮市區及蘇花重大交管

大台南交通教育主題館兒童交通安全營啟動

大台南交通教育主題館兒童交通安全營啟動

三寶直跨槽化線迴轉　騎士找工作竟命喪台3線

三寶直跨槽化線迴轉　騎士找工作竟命喪台3線

關鍵字：

鐵花新聚落路口科技取締交通違規全時段執法

讀者迴響

熱門新聞

快訊／韓女星驚傳離世！得年27歲

南港凶殺驚悚11秒片曝！她遭砍倒地狂尖叫：快點救我

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟被人攙扶

即／北捷驚爆松鼠咬人　鑽進女乘客長褲內狂咬後膝

在柬遭槍殺亡　「衡仔」生前善舉曝

獨／北市南港爆凶殺！男當街「持鐮刀追砍」　女重傷送醫

夫妻不能相送！　余苑綺老公不避諱「捧斗」淚別摯愛

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

暑假結束墮胎潮來了　嬰屍「有小手小腳」遭亂丟

3台南人被爆頭擊斃！20天前才去柬埔寨

柬埔寨喪命3台人疑來自台南！慘死照瘋傳

余天、李亞萍崩潰哭到被攙扶出會場

S2O全場合唱《我問天》！網笑瘋：真變廟會

軒嵐諾轉中度颱風！週三起砸雨彈

更多

最夯影音

更多
《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在
男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面