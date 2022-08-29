本土BA.5首死！30多歲女「打滿3劑」無慢性病史　抽搐昏迷不治

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明首例感染BA.5死亡個案。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

本土BA.5首見死亡個案！中央流行疫情指揮中心今（29）日公布上週新增94例BA.5本土病例，其中有一名死亡個案，為30多歲女性、無慢性病史，曾接種過3劑疫苗，快篩陽性4天就，死亡診斷缺氧性腦病變，癲癇重肌、新冠肺炎。

指揮中心發言人莊人祥先前才預估BA.5將在9月中下旬達到高峰，但本週疫情就已爆衝，短短一週BA.5在所有病例佔比就從18%飆到40.2%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日BA.5死亡個案為8/24公佈經基因定序後驗出，為30多歲非本國籍女性，接種滿3劑疫苗無慢性病史，8/13快篩陽陽性，8/15高燒到41度，全身抽搐昏迷送醫，8/16急救無效過世，死亡診斷為缺氧性腦病變、癲癇重肌與新冠肺炎。

為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案監測。

▲▼8/29本土中重症與確診死亡分析。（圖／指揮中心提供）※點圖放大



►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！