快訊／今增22死！本土+20160　另增288例境外移入

▲指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布新增2萬0160例本土病例，另增288例境外移入；確診個案中另增22例死亡。今日本土病例分佈以新北市增4123例最多，共6縣市病例破千。今日另增50例中重症個案，分別為31例中症、19例重症，無兒童、青少年重症個案，死亡個案年齡均在50歲以上。

指揮中心表示，今日新增之20,160例本土病例，為9,313例男性、10,836例女性、11例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,123例)，桃園市(2,471例)，臺北市(2,470例)，臺中市(2,249例)，高雄市(1,504例)，臺南市(1,220例)，彰化縣(845例)，新竹縣(798例)，新竹市(604例)，苗栗縣(512例)，屏東縣(488例)，花蓮縣(429例)，宜蘭縣(414例)，雲林縣(394例)，基隆市(385例)，南投縣(317例)，嘉義縣(305例)，嘉義市(205例)，臺東縣(162例)，澎湖縣(143例)，金門縣(90例)，連江縣(32例)。

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指揮中心指出，今日新增22例本土病例死亡個案，為11例男性、11例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、15例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月3日至8月26日，死亡日期介於8月11日至8月26日。

指揮中心說明，今日新增288例境外移入個案中，為137例男性、151例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(10例)，美國(6例)，加拿大、泰國及馬來西亞(各3例)，菲律賓、法國及新加坡(各2例)，印尼、韓國、英國、中國及日本(各1例)，另252例感染國家調查中。入境日期介於今年7月31日至8月28日。

▲8/29新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，截至目前國內累計16,073,876例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,824,449例排除)，其中5,242,009例確診，分別為27,298例境外移入、5,214,657例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,866例COVID-19死亡病例，其中9,850例本土，個案居住縣市分布為新北市2,105例、臺北市1,108例、臺中市989例、高雄市923例、臺南市765例、桃園市742例、彰化縣567例、屏東縣407例、雲林縣311例、南投縣293例、苗栗縣234例、嘉義縣231例、基隆市217例、宜蘭縣197例、花蓮縣162例、嘉義市161例、新竹縣154例、臺東縣140例、新竹市98例、澎湖縣27例、金門縣19例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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