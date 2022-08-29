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BA.5佔比衝到40.1%！上週暴增94例本土　東部增2例「首度淪陷」

▲▼8/29指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞分析BA.5確診趨勢。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布一周BA.5新增病例，共增加94例本土個案，東部也淪陷。醫療應變組副組長羅一鈞表示，上週BA.5以北部增加68例最多，其次依序為南部13例、中部11例、東部2例，東部兩例都在花蓮檢出，彼此無關連性，為發散病例。今日另新增首例BA.5死亡個案。

羅一鈞提到，本週新增94例BA.5個案分別為成人78例、兒童/青少年16例。BA.5上週佔全國病例數僅18%，本週就暴增到40.1%。

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指揮中心指出，今日新增94例Omicron亞型變異株BA.5本土個案，占上週所有已定序之234例的40.1%，為39名男性、55名女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分布為北部68例、中部11例、南部13例、東部2例，確診日介於7月3日至8月24日。

境外移入個案中新增檢出2株BA.4、57株BA.5、2株BA.2.75，個案分別為36例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，入境日介於今(2022)年8月11日至8月22日。其中檢出BA.4個案分別自韓國及美國(各1例)；BA.5個案分別自越南(8例)，美國(7例)，泰國(5例)，菲律賓(4例)，日本、印尼、新加坡、英國及加拿大(各3例)，柬埔寨(2例)，馬來西亞、法國、南非、紐西蘭、韓國、俄羅斯、德國、澳大利亞、阿拉伯聯合大公國、比利時、挪威、香港、西班牙、緬甸、丹麥及印度(各1例)；BA.2.75個案均自印度移入。

截至目前國內累計檢出186例BA.5、3例BA.4本土確定病例，尚無BA2.75本土確定病例。指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。

為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案監測。

▲▼8/29邊境攔截新變異亞株統計。（圖／指揮中心提供）

▲8/29邊境攔截新變異亞株統計。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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