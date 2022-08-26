英國國家肖像藝廊國寶級作品　奇美博物館登場

▲重量級國際大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》，27日正式在奇美博物館登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

重量級國際大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》於27日正式登場！該展的稀珍程度與夢幻陣容讓民眾備受期待，在開展之際，館方特別彙整四大精采亮點、介紹六大主題展區，讓民眾一次掌握看展重點。

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由世界最大肖像蒐藏機構「英國國家肖像藝廊」所策畫的《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》全球最終站在台灣登場。該展擁有許多值得一看的精華重點，四大亮點包括：亮點一，這是歷史悠久的英國國家肖像藝廊160年首次大規模的世界巡迴，大批從未離開英國的國寶級肖像作品第一次海外亮相，該館館長庫里南博士（Dr. Nicholas Cullinan）形容展覽為「一生僅有一次遇上的機會！」。

亮點二，展出的名人肖像從莎士比亞、牛頓、英國女王到紅髮艾德等，不僅跨越500年，更囊括經政文教等各大領域，民眾可以一次飽覽這些改變英國、影響世界的百位人物臉孔。亮點三，創作肖像作品的藝術家精銳盡出，如安東尼．范．戴克、喬書亞．雷諾茲、安迪．沃荷、盧西安．弗洛伊德、大衛．霍克尼等，皆是赫赫有名的超級藝術大師。亮點四，展覽軸線打破以時間年代陳列作品的傳統方式，而是透過六大主題帶領觀者深入淺出地感受肖像人物的影響力與情感層面，讓不同時代卻能彼此呼應的人物跳脫時空比鄰相遇，進而帶給觀者更多感動與反思空間。

此次展出的肖像作品共有89件，包括英國國家肖像藝廊75件、奇美館方作品14件；類型以畫作為主，涵蓋攝影、雕塑與多媒體等。展覽軸線以六大主題呈現，包括「自畫像（SELF-PORTRAIT）、名氣與聲望（FAME）、身分與認同（IDENTITY）、愛與失落（LOVE AND LOSS）、權力與力量（POWER）、開創與革新（INNOVATION）」。英國國家肖像藝廊表示，希望能夠拋開傳統以時間軸陳列肖像的方式，鼓勵民眾跟隨不同主題、跨時空與作品進行對話。

走到展覽入口，首先映入眼簾的是「英格蘭輝煌年代的關鍵推手」──英王亨利八世與女王伊麗莎白一世的數位肖像；進入展廳，迎面而來的是英國第一位慶祝登基70週年的君主伊麗莎白二世。館方有請英國王者率先出場，引領大家跟隨六大主題走向大不列顛的古今世界。

第一主題「自畫像」（SELF-PORTRAIT），集結重要的肖像畫家，了解他們如何呈現自我與表達主張。在本區可以觀察到，許多名家會藉由畫作自我宣傳，包括17世紀對英國肖像畫影響深遠的宮廷畫家范．戴克、18世紀英國頂尖肖像畫家雷諾茲、倫敦皇家藝術學院女性創始成員安潔莉卡．考夫曼、當代英國藝術大師大衛．霍克尼，其作品皆是描繪自己作畫時的樣貌。而知名英國當代藝術家葛瑞森．佩里更將自己畫成一張地圖，顛覆一般人對肖像畫的認知。

「名氣與聲望」（FAME），呈現名氣與肖像的密切關係，在此能夠遇見不同領域的經典偶像。最吸引人目光的，莫過於是莎士比亞與紅髮艾德隔著一道牆背對背展示，彷彿沿牆而走就翻過四百年一般。還有許多各擅勝場的大人物，流行時尚類如披頭四、貝克漢、薇薇安．魏斯伍德，科學類如達爾文、牛頓，英國王室如黛安娜王妃、劍橋公爵夫人凱特，文學類如狄更斯、狄倫．湯瑪斯等。

「身分與認同」（IDENTITY），強調透過肖像彰顯自我，並投射出個人的價值觀與信念。有趣的是，此區許多名人擁有超乎想像的斜槓人生，例如邱吉爾，無疑是二戰期間帶領英國與同盟國一同戰勝納粹的英國首相，然而他也是業餘畫家，更是諾貝爾文學獎得主；以《彼得兔的故事》聞名的英國作家碧雅翠絲．波特，其畫作背景有許多綿羊，因為她不僅是作家，還是熱愛大自然的綿羊育種師。此外，亦有性別認同議題，代表人物為謎樣般的歌手大衛．鮑伊、跨性別職業擊劍手德翁騎士、女同志文學先鋒瑞克里芙．霍爾等。其他還有以服裝等符碼詮釋身分、充滿暗喻的肖像。

「愛與失落」（LOVE AND LOSS），傳遞情感飽滿的名人故事。瑪琳．杜馬斯在艾美．懷絲過世後為其所繪的肖像，藉由藍色調喚起觀者對歌手憂鬱心境的記憶，也傳達藝術家在聽聞懷絲早逝時的悲傷之情；伊麗莎白．斯圖亞特公主的全身肖像集青春美貌、財富顯貴於一身，但其實這是一張為政治聯姻而作的相親畫。另有英國戰爭英雄納爾遜將軍與艾瑪．漢米爾頓充滿爭議卻有血有肉的愛情故事，令人動容。

「權力與力量」（POWER）呈現掌握權力的人物如何以肖像彰顯威信。美國《VOGUE》（時尚）雜誌總編輯安娜．溫圖的肖像，用色大膽鮮豔展現強大的女性形象。WWW全球資訊網發明人提姆．伯納斯－李放棄申請專利的無私與大愛精神，造福全世界的發展，其肖像傳遞平凡電腦工程師的姿態，象徵網路力量已賦予在每個人身上，而非這位網路先驅者的特權。



「開創與革新」（INNOVATION），突顯藝術家發揮創意突破傳統的多元可能。普普藝術大師安迪．沃荷先用拍立得並以精簡元素呈現英國演員瓊．考琳絲的五官特徵。麥可．克雷格－馬丁為知名建築師札哈．哈蒂勾勒的線稿肖像，運用電腦軟體以千變萬化的色彩組合展現哈蒂樣貌，也藉此向這位數理出身的「曲線女王」致敬。

「其他精采角落」：展場也規劃一個互動區，邀請民眾化身藝術家進行肖像創作，完成的作品可以展示在迷你肖像藝廊，形成展覽的另一道風景。此外，展覽最後，特別展出奇美博物館創辦人許文龍先生的自塑像，彷彿他親自跟大家道謝，謝謝大眾的參與讓博物館有了生命，更在奇美博物館成立30週年的特別時刻，一起見證「民眾不用出國就能在台灣看見世界」的初衷。