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軒嵐諾恐直逼強颱「若來風雨很大」　暴風圈侵襲率上升

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興今天（29日）表示，輕度颱風「軒嵐諾」路徑很難報，會不會影響台灣有兩個關鍵觀察時間點，「若颱風跑過來，風雨很大。」根據中央氣象局最新資料，預估軒嵐諾強度將來到中颱上限，直逼強颱，且7級風暴風圈侵襲機率也從11%上升至24%。

▼軒嵐諾「增強變胖」。（圖／翻攝tropicaltidbits）

（圖／翻攝tropicaltidbits）

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賈新興說，第一個關鍵時間點是周二、周三，要看颱風路徑有沒有往南邊掉下來，還是北轉去日本；第二個時間是周四至周六颱風走很慢，表示環境變化比較大，怎麼走比較沒方向。

賈新興指出，屆時要看高氣壓有沒有提早東退，若有，颱風就比較早往台灣東邊北上，「對我們不知道是好消息還是壞消息，因為現在台灣比較缺水。但若真的颱風跑過來，風雨也很大，會有些威脅。」他提醒，後期預報不確定性略高，請留意最新的預報資訊。

▼最新氣象局路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▼最新7級風暴風圈侵襲率。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

根據氣象局最新資料，軒嵐諾「增強變胖」，近中心最大風速來到每秒28公尺，7級風暴風半徑也擴大到150公里；預測其未來96-120小時，近中心最大風速將達到每秒48公尺，來到中颱上限，直逼強颱（近中心最大風速每秒51公尺）等級。

根據氣象局預報，軒嵐諾7級風暴風圈侵襲機率上升，最高為基隆市、宜蘭縣的24%，其次為台北市、新北市和花蓮縣各22%，桃園市、綠島各19%，蘭嶼17%，新竹市、新竹縣和台東縣各16%，苗栗縣、南投縣各14%，台中市、彰化縣和雲林縣各13%，其他縣市則介於3-11%。

氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，軒嵐諾未來會不會影響台灣，各家模式分歧性很大，其路徑和強度都還要再觀察。

▼軒嵐諾暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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