軒嵐諾大迴轉！1圖看最新各國模擬路徑　變天降溫時間曝

▲各國最新模式模擬路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）



記者陳俊宏／台北報導

各國模式最新模擬路徑出爐！氣象專家吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬，第11號輕颱「軒嵐諾」模擬路徑轉向偏北，再向東北大迴轉，應持續密切觀察；周四至周日另一股東北風南下，北部、東北部轉陰有局部雨，北台轉涼，中南部氣溫亦略下降。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新氣象局路徑潛勢預圖顯示，軒嵐諾在日本東南方海面，逐漸增強、偏西進行，2、3天後逐漸偏向西南西，「不確定性」（紅框）漸擴大。

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▼最新氣象局風場預報動態模擬下周一颱風動向。（圖／氣象局）

吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF）系集模式顯示，本周西北太平洋處在多變的大氣型態，前5天軒嵐諾北方的副熱帶高壓緩慢增強，故模擬路徑逐漸偏向西南西；大約5天後副熱帶高壓減弱，模擬路徑轉向偏北，再向東北大迴轉。

吳德榮說，50次的模擬路徑顯示，由於轉向的位置不同，造成路徑極大的歧異，最東側在日本九州迴轉，最西則在石垣島南方海面迴轉，甚至有部分通過台灣，顯示模擬路徑的不確定性很大，過早去討論其威脅也是枉然，應持續密切觀察。

▼吳德榮表示，最新歐洲系集模式顯示，軒嵐諾前5天模擬路徑逐漸偏向西南西，大約5天後模擬路徑轉向北，由於轉向的位置不同，50次模擬路徑有極大的歧異。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）





吳德榮分析，最新歐洲模式模擬顯示，今日天氣偏熱，晴時多雲，大氣不穩定，午後對流旺盛，各地有局部陣雨或雷雨，中南部有大雷雨發生的機率，應注意「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨⋯）；周二、周三天氣偏熱、多雲時晴，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。



吳德榮表示，周四下午起至周日另一股東北風南下，北部、東北部轉陰有局部雨，中南部多雲時晴、午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，北海岸、東北角和北部山區有明顯降雨；周四北台氣溫漸降，周五至周日轉涼，中南部氣溫亦略下降、仍稍偏熱。

氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，軒嵐諾今晨2時中心位置在台北東方2530公里海面上，未來會不會影響台灣，各家模式分歧性很大，其路徑和強度都還要再觀察。

▼最新氣象局路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）





