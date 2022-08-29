「軒嵐諾」恐下墜？暴風圈侵襲率曝　今起3天防大雨

▲最新氣象局路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

今起3天午後中南部防大雨！「軒嵐諾」颱風恐下墜？中央氣象局預報員林定宜表示，輕度颱風軒嵐諾會不會影響台灣，各家模式分歧度很大，還要再觀察。而根據氣象局最新資料，軒嵐諾7級風暴風圈侵襲機率，最高為宜蘭縣和花蓮縣的11%，北北基也有9-10%。

林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（29日）水氣稍微減少，偏東風為主，各地為多雲，清晨西半部有零星短暫陣雨，降雨範圍不大，西半部和東半部山區午後有局部短暫雷陣，中南部有局部大雨機率；今各地高溫32-35度，東半部及大台北有局部36度以上發生機率。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



林定宜說，這樣的天氣型態維持到周三，周四至周日東北風影響，北部、東北部有局部短暫陣雨，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨；北部、東北部高溫稍降3度，低溫則變化不大。

林定宜表示，軒嵐諾今晨2時中心位置在台北東方2530公里海面上，未來會不會影響台灣，各家模式分歧性很大，其路徑和強度都還要再觀察。

而根據氣象局最新資料，軒嵐諾7級風暴風圈侵襲機率，最高為宜蘭縣和花蓮縣的11%，其次為基隆市10%，台北市、新北市、台東縣、綠島各9%，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、屏東縣和蘭嶼各8%，其他縣市則介於3-7%。

▲▼軒嵐諾暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）



▲▼得密切關注軒嵐諾未來路徑。（圖／翻攝RAMMB、日本氣象廳網站）

