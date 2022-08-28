1圖秒懂一週2階段天氣變化！週四後變天「高溫降6°C」又有颱風

▲未來一週天氣有兩階段變化。（圖／氣象局）



記者李宜秦／台北報導

未來一週天氣分為兩階段變化，明日到週三各地多雲到晴且有午後局部雷雨，週四起受到東北風影響，北部、東北部降雨機率提高，北部高溫下降6度左右，另外本週有可能又有熱帶系統生成，進而為台灣帶來降雨。

氣象局預報員曾昭誠表示，明日水氣較今日減少，各地天氣多雲到晴，午後西半部、東半部山區有雷陣雨，中南部雨勢較大，類似天氣持續到週三。

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▲明日降雨集中在午後。（圖／氣象局）

週四開始受到東方低壓帶影響，台灣附近吹東北風，北部、東北部等迎風面有局部短暫陣雨，越靠近基隆北海岸的地區雨時相對較長，其他地區仍是多雲有午後陣雨。

溫度方面，明日氣溫比今日略高，宜花東、雙北都可能出現36度以上高溫，週四以後受到東北風影響，北部高溫下降至30到32度，中南部則不受影響。

▲軒嵐諾颱風對台灣無影響。（圖／氣象局）



曾昭誠指出，週四左右有一道鋒面從台灣北方海面通過，不太影響台灣，天氣變化主要是受到東方低壓帶的東北風影響，週四以後雖北部高溫下降，但低溫降幅並不明顯。

另八月底、九月初在台灣琉球東方海面上可能又會有熱帶系統發展，屆時也會影響台灣天氣。至於今日生成的第十一號颱風「軒嵐諾」將持續往日本移動，對台灣沒有影響。