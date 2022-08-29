軒嵐諾飆速甩雨時間曝　「若更靠近天氣更惡劣」

▲輕颱軒嵐諾發展中。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

軒嵐諾飆速！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，預估輕度颱風軒嵐諾周四、周五就會來到台灣以東海面，如果屆時位置較為接近台灣，且強度以及範圍都明顯擴大的話，外圍環流就會開始影響台灣的天氣；周末若有機會更靠近台灣，天氣情況就會更加惡劣，有待後續密切觀察。

吳聖宇說，周四之後的天氣變化看起來比較複雜，今年第11號颱風軒嵐諾將是主要的關鍵角色，大部分的預報資料顯示，軒嵐諾在未來2-3天內，將會跟台灣東方海面的大範圍低壓帶產生互動，逐漸相互整合。

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吳聖宇指出，整合的過程中，會讓軒嵐諾快速向西或西南西的方向，趨向琉球群島附近海域，也就是有逐漸接近台灣東方海面的趨勢，預估周四、周五就會來到台灣以東、琉球附近海面。

▼最新氣象局路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）



吳聖宇分析，如果到時候軒嵐諾颱風的位置較為接近台灣，而且強度以及範圍都明顯擴大的話，外圍環流就會開始影響台灣的天氣，迎風面包括中部以北、東北部一帶下雨的機會提高；即使颱風位置沒有非常接近，外圍的偏北風仍然有可能會對北台灣的天氣造成影響。

吳聖宇表示，到了周六、周日的天氣好壞，就完全要看軒嵐諾颱風的動態而定了，若是颱風最後順利北轉離開，外圍環流或是偏北風，仍然會為北台灣帶來較高的降雨機率；若是有機會更靠近台灣，那麼天氣情況就會更加惡劣，由於4-5天之後的預報變化還非常大，有待後續密切觀察。

中央氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，軒嵐諾今晨2時中心位置在台北東方2530公里海面上，未來會不會影響台灣，各家模式分歧性很大，其路徑和強度都還要再觀察。

▼各國最新模式模擬路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）





