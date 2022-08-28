今防劇烈天氣！恐有「新颱大迴轉」　轉涼時間曝

▲氣象局「風場預報動態」最新模擬下周日熱帶系統動向。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今天（28日）中南部午後有大雷雨發生，伴隨「劇烈天氣」的機率；周四下午起至周六另一股東北風南下，北部轉涼；最新各國模式模擬顯示，9月初台灣東方遠海有熱帶擾動發展成颱風的跡象，是否調整成具有威脅？需持續觀察。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今水氣增多，天氣不穩定。（圖／氣象局）



中央氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天微弱北風影響，水氣比較多，東半部有局部短暫陣雨，西半部留意午後雷陣雨，中南部有局部大雨發生機率；周一到周三各地多雲到晴，西半部和東半部山區有午後雷陣雨，清晨西半部亦有零星短暫陣雨。

陳伊秀說，周四至周六東北風影響，北部、東北部有雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨；氣溫則是微降1、2度，台北市這幾天高溫34、35度，預估周五、周六約32度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



至於近期是否可能有颱風生成，陳伊秀分析，琉球附近可能有熱帶擾動發展，周四至周六的東北風可能是擾動發展成颱風造成的，仍要觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日北台轉微弱東北風，雲量增、氣溫略降，有局部短暫雨；中南部晴轉多雲、仍偏熱，午後對流旺盛，有大雷雨發生、伴隨「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹⋯）的機率。

吳德榮表示，周一至周三天氣偏熱，多雲時晴，大氣不穩定，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢；周四下午起至周六另一股東北風南下，北部、東北部轉陰有局部雨，中南部多雲時晴、午後有局部陣雨或雷雨，北海岸、東北角和北部山區有較大雨勢的機率；周四北台氣溫漸降，周五、周六轉涼，中南部氣溫亦稍下降仍偏熱。



吳德榮提醒，最新各國模式模擬顯示，9月初台灣東方遠海有熱帶擾動發展成颱風的跡象，且有在琉球附近海面北轉，再轉東北呈現大迴轉的路徑，歐洲及加拿大（CMC）模式周六20時模擬圖，顯示在琉球東側北轉，美國（GFS）則在琉球西側，距離台灣較近的位置北轉，意謂路徑模擬有很大的不確定性，是否調整成具有威脅？需持續觀察。

▼吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，9月初台灣東方遠海有熱帶擾動發展成颱風的跡象。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）