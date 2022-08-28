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今全台變天！大雷雨地區曝　恐有新颱預估路徑出爐

（圖／氣象局）

▲今天天氣不穩定。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

全台有雨！天氣風險公司天氣分析師廖于霆提醒，今天（18日）中南部午後雷陣雨會較明顯，尤其是嘉義、台南和高雄山區都有大雷雨機會；電腦數值模式持續預測，本周在琉球南方海面有颱風形成，大致由台灣東方海面朝向日韓前進，將是觀察重點。

▼今晨0時至8時累積雨量圖。（圖／氣象局）

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（圖／氣象局）

廖于霆表示，今天偏北風南下，雖然強度不強，但台灣附近水氣增多，帶來不穩定天氣，迎風面的北部、東北部天空雲量多，偶有陣雨發生機會，降雨不限午後，但午後山區也有熱對流雷陣雨發生可能。

廖于霆指出，中南部上半天多雲時晴，下半天午後雷陣雨會較明顯，尤其是嘉義、台南、高雄的山區，其次台中、南投都有午後大雷雨機會；花蓮、台東受到東邊海面水氣影響，全天都有降雨機會，不過還是要留意的是山區的午後陣雨。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

廖于霆說，周一、周二台灣附近風場逐漸轉為偏東風，大氣環境較今天稍微穩定一些，不過，午後中南部山區持續有雷陣雨，北部山區午後也有短暫雷陣雨。

廖于霆表示，下波天氣變化較大時間點預估出現在周四，有道鋒面尾端掠過台灣北部海面，後續帶來東北風，周四、周五北部、東北部降雨將增多；中南部與東南部則較不受影響，持續上半天多雲時晴，下半天午後雷陣雨的天氣型態。

廖于霆指出，本周在琉球南方海面電腦數值模式持續預測有颱風形成，由於海氣環境算適合，實際發生颱風機會不低，各家模式間預報路徑分岐較大，不過，大致由台灣東方海面朝向日韓前進；未來颱風會不會形成，它的走向是否有其他變化，將是天氣觀察的重點之一。

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