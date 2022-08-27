他分析柯文哲選總統1優勢　主推「白藍合」必當選

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蔡佩珈／台北報導

根據《美麗島電子報》最新民調結果顯示，若2024總統是副總統賴清德、台北市長柯文哲、國民黨主席朱立倫3人對決，柯文哲將能獲得3成支持度。《美麗島電子報》董事長吳子嘉26日指出，柯文哲三黨中是唯一確定會選總統的人，又能以此身份影響台灣政局，只要提出「白藍合」論述，使藍軍被主導，一定能當選2024總統。

吳子嘉在名嘴朱學恒直播中公布《美麗島電子報》最新民調，若2024大選是賴清德、柯文哲、朱立倫3人對決，賴清德支持度為42.6%、柯文哲31.1%、朱立倫9.6%。

吳子嘉指出，在民進黨、國民黨、民眾黨當中，唯一確定能角逐總統的人是柯文哲，畢竟民眾黨內沒人會跟他競爭。而柯文哲能以2024總統候選人的身份，引導台灣政局，加上有3成支持度，實力不可小覷。

吳子嘉強調，雖然柯文哲主導議題的能力不如前總統陳水扁，且即將卸任台北市長，將面臨拿不到鈔票跟選票的困境，但他可以推動「白藍合」並表態「白藍不合就不選舉」，如此一來，藍軍便能被他主導，從不會當選的人，變成一定會當選的人。

吳子嘉認為，柯文哲只要提出「白藍合」就一定會當選2024總統，而且「白」一定要放前面。