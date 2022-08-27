民調「滿意經濟」蔡英文信任度卻暴跌　吳子嘉狠酸：自作孽

▲民調顯示，民眾對經濟前景看好，但是總統蔡英文的滿意度卻暴跌。（圖／總統府提供）

記者林彥臣／綜合報導

《美麗島電子報》公布最新的民調結果顯示，國內民眾對於經濟景氣前景看好，但是對於總統蔡英文的信任度與滿意度卻下跌， 相較於前總統陳水扁、馬英九滿意度下滑都是因為經濟造成。《美麗島電子報》董事長吳子嘉就對此痛批，「天作孽猶可違，自作孽不可活」。

《美麗島電子報》民調顯示，總統蔡英文的信任度，從55.1%下跌到49.8%，不信任度從39.9%上升到46.1%。另外滿意度從56.2%下跌到50.4%，不滿意度從41.0%上升到46.5%。

吳子嘉在新聞節目《關鍵時刻》表示，這次的民調是警訊的先期指標，包括國際友好的情勢、對抗中共的情勢，都是對台灣有利，另外民調還有一個固定題叫做「國內整體經濟現況評價」，結果是上揚1.9%，顯示老百姓沒有看壞經濟、是滿意的。

主持人劉寶傑補充，過去陳水扁、馬英九時代，民眾都因為看不到經濟前景感到不滿，看不到經濟前景對兩個執政者都是重大打擊，蔡英文在經濟穩住了，但是穩住了還下跌！

▲吳子嘉認為，蔡英文的民調暴跌是「自作孽」。（圖／資料照）



吳子嘉接著分析，包括論文案、柬埔寨案、台南殺警案、中介法，這些東西接踵而來，原本蔡英文本來民調高得不得了，而且任期過半非常強勢，這在台灣歷史第一人，在世界民主國家都是少見的成績，表示個人經營非常成功。

吳子嘉狠酸，這叫做「天作孽猶可違，自作孽不可活」。

劉寶傑也補充，今天挑戰的事情是「價值」，而且價值是普遍性的，總以為雲嘉南等地是基本盤，但是挑戰到這些基本盤的價值，也是要「跟你拚了」。

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