被批造謠！四叉貓「標記柯文哲」回應了：還是記不住我QQ

記者曾筠淇／綜合報導

網紅「四叉貓」（劉宇）爆料柯文哲2018年台北燈會搞出「5000萬黑洞」，讓柯文哲忍無可忍，直呼「我真的要告他，每天造假，受不了！」對此，四叉貓則發文回應，「他還是記不住我叫什麼名字QQ」。

台北市長、民眾黨主席柯文哲日前批高雄燈會預算有黑洞，結果反被「四叉貓」爆料2018年台北燈會搞出「5000萬黑洞」，且當時還派市長室機要賴彥霖夜訪廠商，賴則暗示廠商，若柯落選就還不出錢來。但柯文哲22日否認指控，表示「欠錢都繳了」，這件事他不知道怎麼回事，且這也不是賴彥霖的業務。

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▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

針對此事，稍早柯文哲受訪時則直呼，「我真的要告他我跟你講！每天造假，受不了！」面對記者追問，他再次強調，他真的要找法務局來討論，「我真的要告這些人，每天造謠，受不了！」同時點名造謠的就是「什麼貓的啊！」

由於柯文哲只有說「什麼貓」，所以現場記者則確認是否是要告「四叉貓」？柯文哲則說，「鬼扯、說謊，當然告啊！」

四叉貓（劉宇）稍早貼出柯文哲受訪片段，標記柯文哲並表示，台北市長氣噗噗正式宣布要對他提告，「但他還是記不住我叫什麼名字QQ」。

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