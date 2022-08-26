　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被批造謠！四叉貓「標記柯文哲」回應了：還是記不住我QQ

記者曾筠淇／綜合報導

網紅「四叉貓」（劉宇）爆料柯文哲2018年台北燈會搞出「5000萬黑洞」，讓柯文哲忍無可忍，直呼「我真的要告他，每天造假，受不了！」對此，四叉貓則發文回應，「他還是記不住我叫什麼名字QQ」。

台北市長、民眾黨主席柯文哲日前批高雄燈會預算有黑洞，結果反被「四叉貓」爆料2018年台北燈會搞出「5000萬黑洞」，且當時還派市長室機要賴彥霖夜訪廠商，賴則暗示廠商，若柯落選就還不出錢來。但柯文哲22日否認指控，表示「欠錢都繳了」，這件事他不知道怎麼回事，且這也不是賴彥霖的業務。

▲▼柯文哲赴議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

針對此事，稍早柯文哲受訪時則直呼，「我真的要告他我跟你講！每天造假，受不了！」面對記者追問，他再次強調，他真的要找法務局來討論，「我真的要告這些人，每天造謠，受不了！」同時點名造謠的就是「什麼貓的啊！」

由於柯文哲只有說「什麼貓」，所以現場記者則確認是否是要告「四叉貓」？柯文哲則說，「鬼扯、說謊，當然告啊！」

四叉貓（劉宇）稍早貼出柯文哲受訪片段，標記柯文哲並表示，台北市長氣噗噗正式宣布要對他提告，「但他還是記不住我叫什麼名字QQ」。

往下看更多激殺商品！免加會員，在家購物更方便

►吃冰不怕敏感！「舒酸定8入組」臨床證實：牙齒強健、牙齦健康

►夏日飲品自己泡！趣採蜜「荔枝蜂蜜」清甜不膩　現在還送手工皂

►支持台灣小農！「超夯檸檬片」今夏超酸甜　限時加碼送菊花枸杞茶

►迷你「福斯麵包車」特價3999元！可乘坐可駕駛小孩愛翻

ET快訊
快訊／兄弟不忍了！球迷影射侮辱　球團將截圖開告
快訊／16歲高中生旗津玩水　被大浪捲走失蹤
快訊／林志穎出院相聚3兒！　陳若儀：終於等到小志回家這一刻
快訊／正妹警落淚回應！　八德分局：女警請假均符合規定
今天衝了！　超商「大杯拿鐵買1送1」爽喝3天
林志穎顱內出血、右側氣血胸！　手術細節曝光
告別瀏海！iPhone 14 Pro‌「驚嘆號」螢幕照曝光
一年一次「鬼門關夜市」來了！　今擺攤9小時、封5條路
快訊／被批造謠！　四叉貓「標記柯文哲」回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／最快9月底開放邊境　指揮中心最新說明

10點後禁用手機！高二生「10條守則」全場超衝擊　看色情圖也不行

鬼門關「豬+兔晚上9點別亂跑」　上大夜班怎麼辦？專家給答案

國民黨批政府在睡「要實質救農漁民」　陳吉仲：產銷調節措施具體

今晚鬼門關！　他感嘆「鬼月氣氛變淡」　網曝關鍵：窮比鬼更可怕

批「廖老大飲料難喝」！王浩宇曝曾遭恐嚇：今早大哥私訊道歉了

陳時中遭批「踏萬具屍體選北市」！王必勝很受傷：這話講太重

幼兒BNT到貨！　台東縣8／28起接種...當天加開假日場次

「鬼門關夜市」來了！今擺攤9小時、封5條路　網等好久：還不吃爆

國境要開了！台灣列日人最想出國前3名　觀光局鎖定這些國家搶客

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

王彩樺淚崩：不捨余天失去愛女　于美人曝余祥銓「男孩變男人」

測電擊槍助理教官當標靶　極針拔不出來直接送醫...

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

艾成墜樓社區辦法會！　12名法師現場合力壓煞

33歲日男滾輪操肌500天 每天100下圓肚練成腹肌

LIVE／最快9月底開放邊境　指揮中心最新說明

10點後禁用手機！高二生「10條守則」全場超衝擊　看色情圖也不行

鬼門關「豬+兔晚上9點別亂跑」　上大夜班怎麼辦？專家給答案

國民黨批政府在睡「要實質救農漁民」　陳吉仲：產銷調節措施具體

今晚鬼門關！　他感嘆「鬼月氣氛變淡」　網曝關鍵：窮比鬼更可怕

批「廖老大飲料難喝」！王浩宇曝曾遭恐嚇：今早大哥私訊道歉了

陳時中遭批「踏萬具屍體選北市」！王必勝很受傷：這話講太重

幼兒BNT到貨！　台東縣8／28起接種...當天加開假日場次

「鬼門關夜市」來了！今擺攤9小時、封5條路　網等好久：還不吃爆

國境要開了！台灣列日人最想出國前3名　觀光局鎖定這些國家搶客

監委示警移工街友遭詐騙集團利用　點名3部會宣導不足應檢討改進

汐止千坪商場開工2年變雜草地　在地人怒：不然還我停車場

中國女排「戴口罩比賽」！網路罵聲一片　排協凌晨急致歉

超大型油輪運價兩周內倍數翻升　新興航運最補

鹿希派驚爆分手6年女友！　吳宗憲：就讓他自己學習一下

女同學喝掛他硬上「被友人發現竟不停手」　無恥問：我可以試試嗎

兄弟不忍了！球迷影射侮辱　球團將截圖存證開告

監院查「3＋11報告」　藍委轟：糾正彈劾都沒有！墮落成行政院調查科

桃園航空城土地標出！股王藥華藥、星宇航空等7家指標廠　首波進駐

快訊／16歲高中生落海失蹤　旗津玩水被大浪捲走搜救中

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

生活熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

女網紅穿白衣散步　激凸2點吸爆百萬眼球

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

台版神隱少女「鬼門關夜市」來了　今只擺攤9小時

2校還林智堅學費？台大副教授回擊

警被爆請病假到處玩　還能接業配

旅遊補助「爽玩4天3夜」！跳1通知哭了　釣出神人

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

被爆請假都在玩　女警IG反擊了

這4對生肖情侶「很難繼續走下去」！

更多熱門

相關新聞

大巨蛋還在「卡蛋」　柯文哲喊話中央：放下秋後算帳

大巨蛋還在「卡蛋」　柯文哲喊話中央：放下秋後算帳

面對大巨蛋公安議題，台北市長柯文哲26日接受中廣《蘭萱時間》專訪時表示，消防署的煙控模擬審查自去年6月送到內政部至今還未審完，已經一年又四個月還在原地打轉，痛批「大巨蛋根本是一團亂」；同時他也認為，如果一開始就要追究過去責任，問題就會無法解決，呼籲中央「放下秋後算賬、解決眼前問題」。

快訊／柯文哲點名四叉貓造謠：我真的要告人了

快訊／柯文哲點名四叉貓造謠：我真的要告人了

蔣萬安撒錢拋育兒政策　陳時中、黃珊珊同聲：只有錢沒辦法解決問題

蔣萬安撒錢拋育兒政策　陳時中、黃珊珊同聲：只有錢沒辦法解決問題

國民黨封幹話王　陳時中不接受反嗆粗鄙

國民黨封幹話王　陳時中不接受反嗆粗鄙

好心肝特權疫苗案　北檢偵查結果出爐

好心肝特權疫苗案　北檢偵查結果出爐

關鍵字：

劉宇四叉貓柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

40歲女不菸不酒！罹大腸癌末期　醫揭「1習慣」

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

中天主播「愛上64歲名嘴」再婚！

即／明德外役監典獄長杜聰典調離現職

即／淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

王三郎倉庫遭砸3人傷　邱子玹直擊：目無王法！

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

男砸8824萬買房送女友！她嫌太矮秒提分手

謝忻裸照外流「查不出真相」結案氣哭

新娘臨時討6萬紅包　新郎氣哭甩捧花

女網紅穿白衣散步　激凸2點吸爆百萬眼球

新郎雨中拍婚紗照　下秒被雷劈中當場慘死

更多

最夯影音

更多
殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄
余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面