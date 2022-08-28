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城博會官網英譯慘不忍睹！網怒轟「丟臉之都」　北市府認了：有錯失

▲▼2022台北城市博覽會今天正式開幕，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、彭振聲共同出席，為大會揭開序幕。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長柯文哲出席台北城博會開幕記者會。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北城市博覽會27日登場，但臉書粉絲專頁「Translation Matters 翻譯有要緊」發現，官網英譯錯誤百出，有許多中式英文等文法錯誤，怒轟「這叫首善之都？恐怕才是丟臉之都！」對此，台北市研考會28日晚間坦承，確實有錯失之處，已針對錯誤內容進行修訂。

台北城市博覽會於27日在花博公園爭艷館揭幕為期16天的展覽，26日先舉辦開幕記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊等人率局處同仁出席，但因今年為柯文哲任內最後一年，加上黃珊珊於當天活動後請辭，此展覽被視為柯文哲與黃珊珊的「畢業展」，且動用了8000萬元救命錢舉辦、交維計畫有缺失，以及被議員踢爆動員里民參加，爭議不斷。

不僅如此，粉絲專頁「Translation Matters 翻譯有要緊」發現，英文官網可說是慘不忍睹，像是人生酸甘甜被翻成「sweet and sour」，但正確應為bittersweet life，台北市民則被寫成「Taipei people」而非「the people of Taipei」。

「Translation Matters 翻譯有要緊」表示，全文15句話用了33個有動作的動詞，半數以上有重疊和文法錯誤，多個句子有嚴重架構問題，連基本的理解文意就讓人很有障礙，質疑為何不花錢請專業譯者、專業翻譯公司，用了台北市民的納稅錢，竟是這等翻譯品質。

對此，台北市研考會回應，經檢討，在審核流程中確有錯失之處，已立即針對錯誤內容進行修訂，預計於今晚完成更正，並儘速進行全盤檢視，後續將加強落實稿件內部審核機制。

▼台北市長柯文哲開箱台北城市博覽會。（資料圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲開箱台北城市博覽會。（圖／記者林敬旻攝）

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