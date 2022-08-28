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社會 社會焦點 保障人權

仇警網紅「無悔意」2罪函送！爸爸反而超愧疚　想道歉家屬被拒絕

記者趙蔡州／綜合報導

一名22歲吳姓男網紅近日在臉書發布仇警言論，大酸台南2名殉職員警「平常不積陰德，被砍死是自己活該」。台南警察局第二分聯絡吳男後，吳男28日在爸爸的陪同下到案說明，過程中吳父向警方表示，願意和兒子到殉職警的靈堂上香道歉，不過被警方婉拒。

▲▼台南二分局副分局長李宗憲。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南二分局副分局長李宗憲說明案情。（圖／記者林悅翻攝）

台南二分局副分局長李忠憲表示，吳姓網紅28日下午在父親陪同下到案說明，吳男坦承在臉書所PO的內容，只是批評時事及抒發情緒，聲稱可能是寫的比較嗆辣，才會引發效應，未顯認錯態度，訊後依妨害公務、妨害名譽等罪嫌將吳男函送台南地檢署偵辦。

吳男父親對兒子的行為相當愧疚，表示願意和兒子到殉職2警的靈堂上香、對家屬道歉，希望警方能幫忙安排，不過被警方以家屬仍在辦喪事，前去時機不妥而婉拒。

▲▼台南警捍衛殉職同袍尊嚴 究辦網路仇警誹謗。（圖／翻攝自臉書）

▲網紅在臉書連續貼出仇警言論。（圖／翻攝自臉書）

台南殺警事件發生後，吳姓網紅接連在臉書寫下仇警言論，說出「不就是死了2個警察，到底有什麼好難過的」、「我只覺得2名員警死有餘辜，自己執法過程有不當之處，才會被犯人拿刀砍殺」、「那兩個被砍死的警察，我只能說，平常不積陰德，現在被砍死，就是自己活該」等語

對此，台南警察局第二分局表示，針對該吳男在臉書上發表不理性仇警言論，除了予以最嚴厲之譴責外，也立即指派專案小組展開調查，而吳男行為已涉犯妨害公務罪嫌，另殉職2警家屬也對吳男提告妨害名譽罪，全案將依2罪嫌函送台南地檢署偵辦，誓將捍衛2位因公殉職、維護社會治安之警察同仁尊嚴。

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