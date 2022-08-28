台中「大辣拿鐵」製作過程公開！民眾試喝心得讓人驚呆

▲第四市場公開了「真．台中人拿鐵」的調飲過程，以及民眾的試喝心得。（圖／第四市場授權提供）



網搜小組／柯振中報導

台中某間咖啡廳日前推出「真．台中人拿鐵」，瞬間引起網路討論，也有不少網友好奇，喝起來的味道如何。對此，台中市第四市場公開了製作過程，同時也有市場長的試喝報告，讓民眾看傻眼。

台中「Come Late Caf`e」先前研發了一款「真．台中人拿鐵」，將東泉辣椒醬加入咖啡裡，再搭配牛奶調和，鹹甜的滋味加上微辣的偉運，更能凸顯咖啡的香醇。

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對此，「第四市場」在臉書粉專張貼一段影片，公開了製作過程。影片當中可見，調飲師先將東泉辣椒醬倒在量杯裡，慢慢接著慢慢加入杯中，最後加上牛奶、濃縮咖啡，製作成略帶粉色的「真．台中人拿鐵」。

貼文曝光後，在網路上引起熱烈討論，不少網友傻眼回應，「你們這些東泉人！血流出來都是東泉」、「在台中生活五年的我表示害怕」、「要不要做分層咖啡，其中一層是東泉」、「惡搞東泉辣椒醬還敢扯什麼台中人。台中之恥」、「玩真心話大冒險輸掉要喝的嗎？」

▲沒想到不少民眾喝完以後，認為味道並不衝突，也不會難喝，滋味相當特別。（圖／第四市場授權提供）



不過，「第四市場」後續也公布了民眾的試喝心得，大多數人認為「不難喝」，東泉辣椒醬與咖啡並不衝突，且微辣的尾韻相當特別，令人大開眼界。

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