賣90元芹菜被罰30萬元！陝西攤商無奈：一下子把人罰死！

▲攤商被重罰，壓力非常大。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

陝西榆林有一戶蔬菜攤商去年以20元人民幣（約90元新台幣）的價格賣出了5斤（約2.5公斤）的芹菜，沒想到後來抽檢不合格，遭重罰6.6萬元人民幣（約30萬元新台幣）。事件後來引起中國大陸國務院督查組的注意，調查後被認定處罰過當。

根據央視報導，該蔬菜攤商為一對夫妻共同經營，他們去年10月的某一天買進了7斤的芹菜，當地市場監管部門提起了2斤進行抽樣檢查。一個月後，他們接到檢驗報告，指這批芹菜檢驗不合格。

菜攤商表示，市場監管部門說他們的芹菜不合格，要提供進貨的收據，但是收據走就丟了，找不到。涉案的7斤芹菜中，除2斤用於抽樣檢查，剩餘的5斤，夫婦倆已經以每斤4元價格售出。

處罰決定書認定，因涉案芹菜已售出，無購買者信息無法召回，攤商夫婦不能提供供貨方許可證明及票據，不能如實說明進貨來源，未履行進貨查驗義務，涉嫌經營超過食品安全標準限量食品的行為，違反了食品安全法相關規定，對其做出6.6萬元的處罰。

蔬菜攤商說，他們知道自己肯定有點錯誤，也接受處罰，但是不要一下子把人罰死，「你說我得賣多少噸芹菜，才能掙回來那六萬幾。」

事件引起了大陸國務院督查組的關注，督察員指出，「你說這幾十塊錢的一個案值，罰他幾萬塊錢，過罰相當不相當？」

對於督察組的質疑，榆林市市場監督管理局副局長延艷東坦言，今天討論芹菜這個案值，確實還是有點問題，「一般一個經營者，一年他的銷售額能有多少，你罰6萬多塊錢，在處罰上有點過罰不當。」

事實上，榆林市市場監督管理局已經不是第一次這麼做，查閱2021年以來食品類行政處罰台帳可以發現，針對小微市場主體的50多起處罰中，罰款超過5萬元的就有21起，而且案值只有幾十或幾百元。

榆林市市場監管負責人表示，將更多通過責令、改正、批評、教育等措施，督促小微主體合規經營。