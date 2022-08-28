　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

賣90元芹菜被罰30萬元！陝西攤商無奈：一下子把人罰死！

▲▼賣90元芹菜被罰30萬元！陝西攤商無奈：一下子把人罰死！。（圖／翻攝央視）

▲攤商被重罰，壓力非常大。（圖／翻攝央視）

記者蔡紹堅／綜合報導

陝西榆林有一戶蔬菜攤商去年以20元人民幣（約90元新台幣）的價格賣出了5斤（約2.5公斤）的芹菜，沒想到後來抽檢不合格，遭重罰6.6萬元人民幣（約30萬元新台幣）。事件後來引起中國大陸國務院督查組的注意，調查後被認定處罰過當。

根據央視報導，該蔬菜攤商為一對夫妻共同經營，他們去年10月的某一天買進了7斤的芹菜，當地市場監管部門提起了2斤進行抽樣檢查。一個月後，他們接到檢驗報告，指這批芹菜檢驗不合格。

菜攤商表示，市場監管部門說他們的芹菜不合格，要提供進貨的收據，但是收據走就丟了，找不到。涉案的7斤芹菜中，除2斤用於抽樣檢查，剩餘的5斤，夫婦倆已經以每斤4元價格售出。

▲▼賣90元芹菜被罰30萬元！陝西攤商無奈：一下子把人罰死！。（圖／翻攝央視）

處罰決定書認定，因涉案芹菜已售出，無購買者信息無法召回，攤商夫婦不能提供供貨方許可證明及票據，不能如實說明進貨來源，未履行進貨查驗義務，涉嫌經營超過食品安全標準限量食品的行為，違反了食品安全法相關規定，對其做出6.6萬元的處罰。

蔬菜攤商說，他們知道自己肯定有點錯誤，也接受處罰，但是不要一下子把人罰死，「你說我得賣多少噸芹菜，才能掙回來那六萬幾。」

事件引起了大陸國務院督查組的關注，督察員指出，「你說這幾十塊錢的一個案值，罰他幾萬塊錢，過罰相當不相當？」

對於督察組的質疑，榆林市市場監督管理局副局長延艷東坦言，今天討論芹菜這個案值，確實還是有點問題，「一般一個經營者，一年他的銷售額能有多少，你罰6萬多塊錢，在處罰上有點過罰不當。」

事實上，榆林市市場監督管理局已經不是第一次這麼做，查閱2021年以來食品類行政處罰台帳可以發現，針對小微市場主體的50多起處罰中，罰款超過5萬元的就有21起，而且案值只有幾十或幾百元。

榆林市市場監管負責人表示，將更多通過責令、改正、批評、教育等措施，督促小微主體合規經營。

ET快訊
辦公室偷拍性愛過程　男截圖問前女友「爽嗎」
歌迷遭轟「沒水準」　五堅情道歉了
金門頻遭大陸無人機侵擾　國防部「1張圖反擊」
新北某開發公司門口疑有爆裂物！　警拆解內容物曝
快訊／高雄連4天爆停電！禍首又換了
快訊／仇警網紅慘了！「爸爸陪同」現身台南二分局　真實身分曝光
他起底鄭寶清「網軍公司」　指稱也在幫新黨、民眾黨
變天時間曝！又有颱風　1圖秒懂一週天氣變化

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

賣90元芹菜被罰30萬元！陝西攤商無奈：一下子把人罰死！

大閘蟹蛻不出殼熱死！陽澄湖蟹農：今年產量預估減少2、3成

四川缺電情況緩解　一般工商業用電已全部恢復

美巡洋艦通過台海　解放軍：全程跟監「隨時準備挫敗任何挑釁」

作業沒寫完被罵「竟報警」　8歲女童：我媽媽欺負我！

才開心宣布交台灣男友　陸生網紅哭訴「被母勸分手」理由是兩岸現況

四川乾旱「水位大減」　明代坐佛現出真身

盼夏立言訪陸破冰「推進小三通開放」　台商：兩岸不能再已讀不回

影片曝！小貨車下坡高速過彎撞扁她　司機遭轟「謀殺」

工人好奇點火珍珠棉！倉庫1秒炸出超大火球　網：真的芭比Q了

翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

高雄球棒隊出沒攔車猛砸窗　2阿嬤奮勇勸架！網：Respect

妹子解剖課徒手抓青蛙　崩潰尖叫：怎麼這麼肥

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

趙小僑帶女兒回家「婆婆抱孫哭了」　劉子銓「狂聞她嫩腳」超寵親不停

三寶神之傾角靠左右轉　網：壓車外內外沒毛病XD

賣90元芹菜被罰30萬元！陝西攤商無奈：一下子把人罰死！

大閘蟹蛻不出殼熱死！陽澄湖蟹農：今年產量預估減少2、3成

四川缺電情況緩解　一般工商業用電已全部恢復

美巡洋艦通過台海　解放軍：全程跟監「隨時準備挫敗任何挑釁」

作業沒寫完被罵「竟報警」　8歲女童：我媽媽欺負我！

才開心宣布交台灣男友　陸生網紅哭訴「被母勸分手」理由是兩岸現況

四川乾旱「水位大減」　明代坐佛現出真身

盼夏立言訪陸破冰「推進小三通開放」　台商：兩岸不能再已讀不回

影片曝！小貨車下坡高速過彎撞扁她　司機遭轟「謀殺」

工人好奇點火珍珠棉！倉庫1秒炸出超大火球　網：真的芭比Q了

超派擬鱷龜厭洗刷殼上青苔　「哈氣爆走」衝撞鞋架拖鞋落一地

轟！雲林雜貨店氣爆　婦人炊事不慎多處灼傷送醫

路邊遇怪人「一對眼抱頭狂奔」　媽看監視器崩潰：他剛殺了我女兒

飯前先吃5食物「清腸道又會瘦」！營養師認證：增添飽足感

「女籃傳奇」進軍柏力力　劉君儀：盼彰化孩子勇敢追夢

常毛手毛腳！公公半夜敲門問「7個字」　人妻崩潰：怎麼跟老公說

跟嘉南大圳同年生！鹽埕92年透天厝4600萬賣　仲介揭買方用途

「比7等狗狗饋頭」下秒被咬爆　飼主嘆：怎麼跟我想的不一樣

陳時中發言人莊瑞雄南投現身　幫好友蔡培慧站台

DC「人事大地震」換回亨利卡維爾！　知情人爆：三週前已穿回超人裝

以為他睡著了！媽放慢動作拿衣服　回頭驚見兒子「坐起微笑」秒嚇瘋

大陸熱門新聞

才宣布交台灣男友　陸生網紅被母勸分手

拾荒3年賺1190萬元　真相打臉了

新娘臨時討6萬紅包　新郎氣哭甩捧花

影片曝！貨車高速過彎撞扁她　司機遭轟謀殺

工人點火珍珠棉　倉庫1秒陷火海

睡一半蒼蠅鑽耳朵！他就醫見10條蛆耳內鑽動

19歲少年偷瑪莎拉蒂　被判10年！

四川乾旱水位大減　明代坐佛現出真身

「龍眼＋荔枝」會變成什麼？ 全球首個雜交品種在廣州誕生

孫子生父是爺爺　老農不羞愧反露笑意

男離家半個月　樓頂魚池曬出小魚乾

男子被「大魚釣走」狂喊救我！　

男砸8824萬買房送女友！她嫌太矮秒提分手

孕婦流產遭醫院阻擋！她緊急在麥當勞排出孕囊

更多熱門

相關新聞

中秋連假塞！一圖秒懂「大魔王」路段管制

中秋連假塞！一圖秒懂「大魔王」路段管制

中秋3天連假將至，國道自9/9起至9/11每天0時到5時免收通行費，國5將在連假後2天每天下午14時~21時進行北上高乘載管制。高公局也提醒，國道常見車輛缺水、缺油和缺電或爆胎等情況，提醒出發前做好車輛保養，否則最高可罰3000到6000元。

深夜載3百包禽畜糞便闖關　莾駕駛挨罰

深夜載3百包禽畜糞便闖關　莾駕駛挨罰

美禁止駕駛當低頭族祭狠招！

美禁止駕駛當低頭族祭狠招！

女大生酒駕被罰9萬沒錢繳　辛苦打工分期3年終還清

女大生酒駕被罰9萬沒錢繳　辛苦打工分期3年終還清

帶毛孩進出社區遭罰13萬！夫妻拒繳結局出爐

帶毛孩進出社區遭罰13萬！夫妻拒繳結局出爐

關鍵字：

芹菜罰款

讀者迴響

熱門新聞

閨蜜愛穿瑜伽褲　「下面形狀明顯」阿伯猛盯

LINE新功能！群組也可以「@ALL」　網友怨：希望能關閉

他曝「有錢人的家」長這樣　全場嚇慘了

S2O驚見「女體盛」辣妹躺平任食

才宣布交台灣男友　陸生網紅被母勸分手

即／花蓮外役監逃犯抓到了！許亞倫苗栗落網

被反鎖浴室3天靠自來水求生！她留絕望遺書

網紅酸殉職2警　台南警將嚴辦

今全台變天！大雷雨地區曝　恐有新颱預估路徑出爐

男友撞爛賓士！女友下衣失蹤「正面照曝光」

近視士兵沒戴眼鏡　「長官看成靶」一槍命中

曾排隊搶喝！「爆紅手搖飲」消失街頭

快訊／2陸男爬上金門大橋橋墩　滿身傷待援

呂捷遭廢死支持者嗆聲！不忍回擊了

BY2妹Yumi暴瘦「大腿像筷子」親姊罕發文

更多

最夯影音

更多
翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危
便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面