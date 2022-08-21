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中秋連假塞！一圖秒懂「大魔王」路段管制　國道爆胎最高罰6千元

▲▼國5高乘載管制懶人包。（圖／高公局）

▲國5高乘載管制懶人包。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

中秋3天連假將至，國道自9/9起至9/11每天0時到5時免收通行費，國5將在連假後2天每天下午14時~21時進行北上高乘載管制。高公局也提醒，國道常見車輛缺水、缺油和缺電或爆胎等情況，提醒出發前做好車輛保養，否則最高可罰3000到6000元。

中秋3天連假，高公局規劃，9/9~9/11每日0至5時國道免收通行費；連假採單一費率，行駛國3「新竹系統至燕巢系統」則有8折差別費率。

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此外國5也將實施入口高乘載管制，根據高公局規劃，9/10~9/11每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

▲國5北上路段，今（14日）上午2起車禍，一度回堵4公里。（示意圖／記者游芳男攝）

▲國5中秋連假將成瓶頸路段。（資料圖／記者游芳男攝）

高公局表示，中秋節連假為傳統習俗國人多與家人團圓聚餐、賞月或出遊，根據歷次連假情形，研判中秋連假國道將湧入大量車潮。為避免車輛於路上發生故障，影響行車安全及出遊興致，高公局提醒民眾開車出門前應做好車輛保養檢查。

根據高公局統計，國道常見故障車輛態樣有缺水、缺油、缺電、爆胎及其他無法啟動等狀況。高公局表示，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，在行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落、輪胎任一點胎紋深度不足等情事，違者可處駕駛人3,000~6,000元罰鍰；而車輛如缺水、缺電、缺燃料，可處600~1,200元罰鍰。

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