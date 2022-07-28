帶毛孩進出社區大廳遭罰13萬　夫妻拒繳槓上管委會結局出爐

▲盧姓夫妻不理社區規範，帶自家黃金獵犬進出大廳等公共空間，遭管委會開出129張罰單，雙方也因此鬧上法院。（圖／示意圖／免費圖庫Pexels）



記者蔡怡萍／台中報導

一對盧姓夫婦不甩所居住的社區大樓訂定的《寵物管理辦法》，將自家飼養的黃金獵犬天天牽進牽出，夫妻倆遭管委會開立多達129次罰單，每張1000元，共計12.9萬的罰款他們堅持不繳，遭管委會提出追討罰款的訴訟，台中地院法官認為社區內由住戶協訂的條約屬私法自治，具有私法上法律效力，夫妻倆應遵守，於是審核其中101張罰單成立，夫妻倆須賠10.1萬元，仍可上訴。

根據判決，台中這處社區的管委會提告主張，一對盧姓夫妻屢次牽著所飼養的黃金獵犬進出社區公共空間，如大廳、電梯、公設等，但社區內《寵物管理辦法》規定大型寵物應置入推車，或以鏈條拴住並佩戴好口罩，並由地下一樓車道側通行，每次都勸導夫妻倆並開出罰單，但2人仍依然故我，光在2022年1月15日至2月7日間，輪流帶狗晃來晃去，丈夫被開出33張罰單，而妻子更是高達96張，但2人一張都不繳。

管委會認為此舉已影響住戶公共安全與衛生，且經過多次催討與勸導未果，別無他法向法院提出訴訟，追討夫妻倆總共12.9萬的罰款，並要求夫妻倆停止這種行為。

盧姓夫妻堅持捍衛立場，認為社區內的寵物規定為「不得妨害清潔、安全、安寧」，與禁止寵物出入公共空間無關；且社區車道沒規劃人車分道，竟要求飼主帶寵物從車道通行，不但增加危險，也妨害車輛正常往來，並不合理；也強調他們家的黃金獵犬個性溫馴，沒有任何攻擊性，也已經依規定牽繩、戴口罩了，總和以上卻要他們付罰款，侵害養寵物的權力也侵害財產權。

管委會再反駁，並不是限制寵物進出大廳，只是請夫妻倆將使用推車落實寵物不落地，且社區成立20多年來，住戶間互相尊重屬常態，盧姓夫妻住在這裡也近18年，應該已熟知寵物出入的相關規定。

法官認為，社區以規約或辦法訂立適合的規範，住戶自應受拘束；而法律保留如住戶規約等私法自治範圍，由社區多數人決議的條約，性質上屬法律行為中之合同行為，不同意的人也具拘束力，於是認為具有私法上法律之效力，檢視管委會提出的影像紀錄與罰單後，認為其中101張成立，判夫妻倆需繳納10.1萬罰款，仍可上訴。