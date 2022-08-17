深夜臭翻天！載3百包禽畜糞便闖關　莾駕駛至少挨罰6萬

▲員警深夜巡邏發現前方急駛的大貨車發出陣陣惡臭。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

一輛大貨車15日深夜於台車大武地區路上急駛，車子散發陣陣惡臭，引起巡邏員警注意而攔下盤查，當場發現貨車上載滿300包生禽畜糞，員警立即依法開出裁罰並要貨車駕駛原車返回出貨地。

大武分局大武派出所副所長邱新成、警員黃惠玲15日深夜執行巡邏勤務時，發現前方大貨車散發濃濃惡臭，即實施攔查，並通報台東縣農業處及環保局稽查人員到場，經戳開車上肥料袋竟發現是未經發酵處理生禽畜糞，數量達300包，當場依廢棄物清理法第9條、第49條規定裁罰6萬到30萬，並要求該貨車原車駛離本轄返回出貨地。

▲▼員警攔查並通知環保局人員會同查驗，發現車上載滿300包生禽糞意圖闖關。

台東環保局表示，雞、豬糞含氮肥份高，使用禽畜糞當肥料時，沒有覆土容易滋生蚊蟲、臭味飄散，嚴重影響居民生活及觀光品質，業者應先將禽畜糞腐熟、發酵後，再依規定申請「禽畜糞清運遞送聯單」，並且在載運過程中攜帶運送聯單。

台東縣政府農業處表示，為維護環境衛生，將持續加強取締非法載運禽畜糞，載運禽畜糞不論縣外運送或縣內移動，皆須申請清運遞送聯單，呼籲從事農業工作項目的民眾勿違規載運禽畜糞，如需使用應向農業主管機關申請，共同維護環境衛生。