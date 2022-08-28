小孩拿繩「抽縣定古蹟」店家急喝止　遭家長威脅給負評！

▲花蓮一間咖啡廳在古蹟內營業。（圖／翻攝自Facebook／咖逼小売所）

網搜小組／鄺郁庭報導

遭顧客威脅要給1星負評，讓店家無奈先發文交待！臉書「●【爆廢公社公開版】●」今（28）日下午1點多出現一篇貼文，「我是一間在花蓮經營古蹟的咖啡廳。今天因為與旅客發生了爭執，特此先上來澄清。」

店家指出，在接待一組20多人的遊客時，他見到有小孩一直拿像是繩子或皮帶的物品，在甩古蹟的柱子，馬上大聲喝止這個行為。豈料，家長瞬間群起圍上來，「有人開始拿手機拍，有人對著我要我出去講，過程中還有一位男士一直找我出去，然後三字經、手勢、等等都上演。」

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店家坦承，他被激到語氣很不好，一直要求對方離開店裡，「然後這群人離開前開始威脅要給一顆星，並拍照片，我只能上這裡來澄清。」也強調，「我管你是不是小孩子，破壞古蹟我就管」，並透露當時一堆家長在旁邊也不管，等到小孩被大聲遏止了，才在叫：「你怎麼可以罵我孩子，不能好好講嗎？他只是個三歲孩子啊……」

▲店家在爆廢公社公開版發文。（圖／翻攝自Facebook／●【爆廢公社公開版】●）

最後更用hashtag怒呼，「#管你大人小孩誰做錯我就管」、「#自己不管就別怪孩子被別人管」、「#破壞古蹟是觸犯刑法的」、「#不是一句話我沒看到就沒事」、「#對方有拍影片希望看到可以po上來」、「#也希望對方有看到上來反駁我」。

據悉，這間店是特色咖啡館「咖逼小売所」，營業的場所曾是日據時期的花蓮檢察長宿舍，被花蓮列為縣定古蹟。店家貼文一出，網友紛紛力挺，也有人希望店家公布監視器畫面，更能了解事發經過。

不過，有網友則貼出現場客人還原經過的留言，還意外釣出本尊到「爆廢公社公開版」，「我臨走前去看評論就看店家被刷負評就幫補血了，店家現場不管是（面對）大媽還是恐龍家長，制止都是正常態度，後面門口大鬧叫囂才有聽到店員動怒說要叫警察，我現場都在跟旁邊桌吃瓜看吵架。」

▼一名自稱有在場的網友還原現場。（圖／翻攝自Facebook／●【爆廢公社公開版】●）