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亞洲50最佳街頭小吃出爐！台灣3國民美食上榜　CNN：沒試過就不完整

▲CNN公佈2022年度「亞洲50種最受歡迎街頭小吃」，台灣的珍珠奶茶、臭豆腐和鹽酥雞獲選入列。（圖／CFP）

▲CNN公佈2022年度「亞洲50種最受歡迎街頭小吃」，台灣的珍珠奶茶、臭豆腐和鹽酥雞獲選入列，下同。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國CNN旗下的CNN Travel在23日公佈2022年度「亞洲50種最受歡迎街頭小吃」名單，台灣國民美食「珍珠奶茶」、「鹽酥雞」和「臭豆腐」成功征服全球遊客味蕾獲選入列，CNN也特別介紹這3種美食，強烈推薦遊客們一定要嘗試。

▲CNN公佈2022年度「亞洲50種最受歡迎街頭小吃」，台灣的珍珠奶茶、臭豆腐和鹽酥雞獲選入列。（圖／CFP）

CNN在報導中，對發明自1980年代的珍珠奶茶，給予相當高的評價，聲稱如果你來到台灣卻不曾喝過至少一杯珍奶，那你的旅程就不算完整。

報導寫道，這種深受喜愛的台灣經典飲品被發明後，如今已在全球各地虜獲粉絲芳心。雖然人們需要使用特殊的粗吸管才能喝到濃郁、順滑、好喝的飲料，但茶類與牛奶之間碰撞出的火花，加上黑色珍珠，是難以想像的美味，而且隨著時代的進步，如今還有不同的口味、甜度和冰塊可以選擇，讓外國遊客驚艷不已。

▲CNN公佈2022年度「亞洲50種最受歡迎街頭小吃」，台灣的珍珠奶茶、臭豆腐和鹽酥雞獲選入列。（圖／CFP）

CNN選出的第二種街頭美食是鹽酥雞。報導寫道，鹽酥雞這種小吃之所以遠近馳名，必須歸功於它美味的椒鹽口味和鮮嫩爆汁的口感。報導稱，被紅薯粉包裹後以高溫油炸的鹽酥雞，擁有酥脆的口感，但雞肉卻被完美地鎖住水分，讓你在夜市漫步時也能輕鬆享用人間美味。

▲CNN公佈2022年度「亞洲50種最受歡迎街頭小吃」，台灣的珍珠奶茶、臭豆腐和鹽酥雞獲選入列。（圖／CFP）

台灣第三樣被CNN選中的小吃是臭豆腐。它雖然在外國人的眼中褒貶不一，但臭豆腐絕對是極具台灣特色、又有代表性的街頭美食。報導稱，臭豆腐的辛辣香氣與其發酵過程息息相關，豆腐首先必須被浸泡在鹽水中一段時間，直到發酵完成以後，才能以燉、蒸、煮、烤、炸等方式烹煮，再佐以台式泡菜、辣椒醬、蒜蓉醬等一起享用。

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