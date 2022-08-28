高中同學邀他「到柬埔寨賺大錢」…一落地遭控制　付贖才知被騙

▲警方表示，這次破獲人口販運組織，在柬埔寨以貢布波哥山為工作據點。（圖／記者許展溢翻攝）



記者許展溢／高雄報導

高雄一名25歲郭姓男子跟黃姓高中同學誇下海口，只要一起到國外工作就有非常優渥的待遇，黃男相信好朋友，今年6月跟著郭男前往柬埔寨，但一到馬上被限制自由，接著被要求做投資詐騙，黃男藉可用手機時間急向台灣家人求救，最後付新台幣2萬元換取郭、黃兩人自由，沒想到警方調查發現，黃疑似是被郭騙了。

此案由高雄市刑大專案小組統籌偵辦，警方指出，郭男以「薪資高」的理由邀黃男到柬埔寨工作，且包含全程交通等費用都不用錢，郭男更稱自己會處理，於是兩人6月一起到當地，接著就是黃男一連串惡夢的開始，不僅自由遭限制，連想出去買東西都要申請，甚至遭強迫做虛擬貨幣詐騙。

警方表示，因黃男被限制自由，一次可用手機上網的空檔趕緊向台灣家人求救，家人得知後透過台商幫忙，最後約定以新台幣2萬元換取黃男自由，連同郭男也在內，兩人在柬埔寨待不到1個月返台，而檢警調查懷疑，家住前鎮區的郭男從一開始負責安排出國等事宜，可能是人蛇成員之一，因此將他拘提。

▲警方強調，全案查扣手機、護照、存摺等證物。（圖／記者許展溢翻攝）



警方說明，郭男有詐欺前科，犯嫌以出國全程免付費且待遇優渥等話術，誘騙被害人至柬埔寨從事假投資詐騙工作，陪同被害人至柬埔寨後隨即原形畢露，除控制行動外也要求家屬給付贖金才讓其返台。

警方提到，這次破獲人口販運組織，在柬埔寨以貢布波哥山為工作據點，由滯留在柬埔寨「安哥」為首共組人蛇組織並以一條龍（辦護照、住宿、搭機）方式將國人詐騙至柬埔寨，人蛇組織先在臉書或IG張貼炫富照片及散布工作、旅遊等假訊息，誘騙台灣人前往柬埔寨，期間除限制被害人自由外，如果未達要求或企圖逃跑，便恐嚇甚至毆打，被害人再向家屬求援給付贖金放人等惡劣行為。

高市刑大大隊長洪松田表示，被害人以20至30歲年輕人居多，出境的地點分別有柬埔寨、緬甸及泰國，目前逮捕8名在台幹部和成員，另外包括劉姓主嫌在內還有4人滯留柬埔寨，據了解，每仲介一名台灣人出國，可獲得3000美金（約9萬台幣），而救回6名被害台灣人回國，其中也有被害人付了2萬美金（約60萬台幣）才能回國，還有人付不出贖金，必須「抓交替」才能獲釋。

▲刑大表示，被害人以20至30歲年輕人居多。（圖／記者許展溢翻攝）



警方強調，全案查扣手機、護照、存摺等證物，調查後依涉人口販運、妨害自由、詐欺、恐嚇取財等罪嫌先行解送高雄地方檢察署偵辦。